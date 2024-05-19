Άρης-ΠΑΟΚ: Βγαίνει πρωταθλητής στο… clasico του «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο τίτλος κρίνεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης»! Ο Άρης στις 20:00 θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική (20:00, Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr), με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να θέλει μόνο τη νίκη για γίνει πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2023/24! Από την άλλη, η ομάδα του Άκη Μάντζιου έχει επικεντρωθεί στον μεγάλο τελικό Κυπέλλου Betsson, ωστόσο δεν θέλει ούτε να σκέφτεται τον… αιώνιο αντίπαλο να σηκώνει το πρωτάθλημα στο «σπίτι» της.

Την περασμένη αγωνιστική ο Άρης επικράτησε με ανατροπή 4-2 της Λαμίας και παρέμεινε στην 5η θέση με 55 βαθμούς. Ο Άκης Μάντζιος δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσει και θα είναι άπαντες στη διάθεσή του. Μάλιστα, ο Έλληνας τεχνικός δεν έβγαλε αποστολή και πήρε όλους τους ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο, με την 20άδα να γνωστοποιείται πριν το ματς. Είναι αναμφίβολα μεγάλο το κίνητρο των «κίτρινων» για να κόψουν τον τίτλο στον αιώνιο αντίπαλο, ενώ βλέπει το συγκεκριμένο ματς ως μια ευκαιρία για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό σε έξι ημέρες.

«Είναι το ντέρμπι της πόλης και πράγματι τα έφερε έτσι η συγκυρία, ώστε να κρίνεται ο πρωταθλητής από αυτό το συγκεκριμένο! Για εμάς είναι ένα παιχνίδι γοήτρου, στο οποίο θέλουμε τη νίκη. Θέλουμε να νικήσουμε για εμάς, όπως σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια κι όπως γίνεται πάντα στα ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε με το εμφατικό 4-1 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα και σε συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με 2-0, ανέβηκε στην πρώτη θέση και κρατά τον τίτλο στα χέρια του. Ο Δικέφαλος του βορρά βρίσκεται στην κορυφή με 77 βαθμούς και θέλει μόνο τη νίκη για να κατακτήσει το 4ο πρωτάθλημα της ιστορίας του! Μάλιστα, θέλει να το κάνει στο σπίτι του αιώνιου αντιπάλου του και να τον περάσει την ίδια ώρα σε πρωταθλήματα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν πρόκειται να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές. Δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Κουλιεράκη, ενώ οι υπόλοιποι φαίνεται πως είναι διαθέσιμοι. Ωστόσο, αποστολή δεν έβγαλε ούτε ο Ρουμάνος τεχνικός και άπαντες κατέλυσαν στο ξενοδοχείο!

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έδωσαν ραντεβού για να ντοπάρουν ψυχολογικά τους παίκτες της ομάδας τους, ενώ στη συνέχεια θα μεταβούν στην Τούμπα για να παρακολουθήσουν το σπουδαίο παιχνίδι που ενδέχεται να τους χαρίσει το πρωτάθλημα κόντρα στον συντοπίτη.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΑΡΗΣ: Κουέστα – Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια – Ζουλ, Βερστράτε, Νταρίντα – Σουλεϊμάνοφ, Μορόν, Σαβέριο.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι - Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Σβαμπ, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Μπράντον.

Διαιτητής: Γκρίνφελντ

Βοηθοί: Χασά, Γιαρκόνι

VAR: Μπαρ, Ψαρρής

Τέταρτος: Παπαδόπουλος

