Γερμανία: Πορεία στο Βερολίνο για τη Νάκμπα

Πάνω από 2.000 άνθρωποι συμμετείχαν χθες Σάββατο σε πορεία στο κέντρο του Βερολίνου τιμώντας την ημέρα της Καταστροφής (Νάκμπα), τον εκτοπισμό 700.000 Παλαιστινίων μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, η οποία περιφρούρησε την πορεία με τουλάχιστον 500 μέλη της, στην κεφαλή της πορείας προπορευόταν όχημα με μεγάφωνο από το οποίο ακούγονταν συνθήματα – μεταξύ άλλων, εναντίον του Ισραήλ. Έπειτα από παρέμβαση της αστυνομίας, το όχημα απομακρύνθηκε, χωρίς ωστόσο να εμποδιστεί η πορεία, η οποία για λόγους ασφαλείας άλλαξε πολλές φορές διαδρομή.

Η αστυνομία είχε προειδοποιήσει ότι απαγορεύεται η υποκίνηση πράξεων βίας, η προπαγάνδα για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ και η χρήση σημαιών και συμβόλων της Χαμάς και του δικτύου Σαμιντούν, οργανώσεων εκτός νόμου στη Γερμανία, η δεύτερη μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

