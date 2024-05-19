Προβάδισμα 18 μονάδων για τους Εργατικούς - Συντριβή για τον Σούνακ

Στις 18 εκατοστιαίες μονάδες αυξήθηκε το προβάδισμα των Εργατικών έναντι του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες Σάββατο.

Εν όψει των βουλευτικών εκλογών αργότερα φέτος, η δημοσκόπηση αυτή του ινστιτούτου Opinium Research φέρνει τους Εργατικούς να συγκεντρώνουν το 43% των προθέσεων ψήφου, έναντι 25% των Συντηρητικών.

Προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου ινστιτούτου έφερε τους Εργατικούς να έχουν προβάδισμα 16 μονάδων.

Ο κ. Σούνακ και ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ έχουν μετατρέψει πλέον την οικονομία σε μείζον διακύβευμα της προεκλογικής μάχης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Opinium, οι Εργατικοί έχουν προβάδισμα στα οικονομικά ζητήματα, με τους ψηφοφόρους να προεξοφλούν πως θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δημοσίου και θα βελτιώσουν την κατάσταση της βρετανικής οικονομίας.

Η δημοσκόπηση του Opinium έγινε μέσω διαδικτύου σε δείγμα 2.029 ενηλίκων από τη 15η ως τη 17η Μαΐου.

Άλλη δημοσκόπηση, του ινστιτούτου YouGov, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας The Times και δημοσιεύθηκε την 9η Μαΐου, έφερε τους Εργατικούς να προηγούνται με πολύ πιο εντυπωσιακή διαφορά -30 μονάδων- ως προς τις προθέσεις ψήφου.

Οι Συντηρητικοί βρίσκονται στην κυβέρνηση, είτε ως μείζον κόμμα συνασπισμών ή αυτοδύναμοι, από το 2010. Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από ιστορικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων του Brexit και της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ενώ δεν έλειψαν οι εσωκομματικές έριδες: τα τελευταία χρόνια, τη Βρετανία κυβέρνησαν πέντε πρωθυπουργοί των Τόρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

