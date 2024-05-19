Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 19 Μαΐου

Σήμερα είναι Των Μυροφόρων, Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου οσιομαρτύρων, Αγίου Μενάνδρου.

Γιορτάζουν οι: Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Πατρίτσα, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία, Θεόκτιστος, Μένανδρος, Μυροφόρα

Επίσης, η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί και ως η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

Ανατολή ήλιου: 06:11 - Δύση ήλιου: 20:32

Σελήνη 10.8 ημερών

Πηγή: skai.gr

