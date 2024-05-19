«Αγύρτης - Ανισόρροπος»: Ανταλλαγή φιλοφρονήσεων Μπάιντεν - Τραμπ ενόψει αμερικανικών εκλογών

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά «αγύρτη» τον Τζο Μπάιντεν χθες Σάββατο στο Τέξας, απευθυνόμενος στους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές της οπλοκατοχής, ενώ ο Δημοκρατικός νυν πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσαψε στον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του και αντίπαλό του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου πως είναι «ανισόρροπος» στην Τζόρτζια, όπου συνεχίζει την εκστρατεία του με την ελπίδα να κινητοποιήσει τους αφροαμερικανούς ψηφοφόρους.

Μεταξύ δυο ακροαματικών διαδικασιών της ποινικής δίκης του στη Νέα Υόρκη, ο πρώην πρόεδρος (2017-2021) και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έκανε προεκλογική εμφάνιση με κοινό τους πιο σκληροπυρηνικούς οπαδούς του δικαιώματος της οπλοκατοχής, κατοχυρωμένου με τη δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Στο Ντάλας, στο Τέξας (νότια), ο κ. Τραμπ εξασφάλισε την υποστήριξη της NRA (National Rifle Association) στο ετήσιο συνέδριό της. Ούτως ή άλλως, το ισχυρό λόμπι των όπλων και ο δισεκατομμυριούχος, 77 ετών, έχουν προνομιακή σχέση εδώ και καιρό· η NRA είχε διαθέσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στη νικηφόρα εκστρατεία του υποψηφίου της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς το 2016.

Μπροστά σε χιλιάδες μέλη της οργάνωσης, ο κ. Τραμπ είπε πως ο Τζο Μπάιντεν είναι «μακράν ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας μας» και «απατεώνας». «Απολύεσαι, πάρε δρόμο Τζο», πέταξε, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο, το οποίο προειδοποίησε εξάλλου, για ακόμα μια φορά, πως ο κ. Μπάιντεν έχει σκοπό να αφοπλίσει.

Υποστήριξε ακόμη πως «ο αγύρτης Τζο», όπως αποκαλεί πλέον πιο συχνά τον Δημοκρατικό πρόεδρο, είναι «απειλή για τη δημοκρατία».

Ο Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους, 81 ετών, βρισκόταν στην Τζόρτζια (νοτιοανατολικά), πολιτεία όπου επικράτησε οριακά το 2020, για να συνεχίσει την εκστρατεία του προσπαθώντας να κινητοποιήσει το αφροαμερικανικό εκλογικό σώμα.

«Ο αντίπαλός μου δεν είναι καλός χαμένος. Αλλά είναι χαμένος», είπε ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας σε εστιατόριο στην Ατλάντα, προειδοποιώντας για ακόμη μια φορά πως «η δημοκρατία μας βρίσκεται πραγματικά σε κίνδυνο».

Προχθές Παρασκευή στη Μινεσότα (βόρεια), ο κ. Τραμπ επανέλαβε τη θεωρία του, για την οποία δεν υπάρχει καμιά απόδειξη, κατά την οποία εκείνος κέρδισε τις εκλογές του 2020, όχι ο αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν, ότι του κλάπηκε η νίκη με απάτη.

Ο κ. Μπάιντεν αντέδρασε χθες, τονίζοντας πως ο αντίπαλός του «δεν έχει απλά εμμονή με την ήττα του το 2020», αλλά «είναι ξεκάθαρα ανισόρροπος».

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να γίνει πρόεδρος. Διακυβεύεται το μέλλον τον παιδιών μας», πρόσθεσε στην εκδήλωση σε εστιατόριο της αφροαμερικανικής κοινότητας στην Ατλάντα.

Σήμερα ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να μιλήσει σε φοιτητές στο Morehouse College, πανεπιστήμιο της αφροαμερικανικής κοινότητας όπου σπούδασε ο εμβληματικός ήρωας των αγώνων για αστικά και πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η εμφάνιση αυτή ωστόσο έχει δόση ρίσκου, αφού δεν αποκλείεται να γίνουν διαδηλώσεις υποστηρικτών των Παλαιστινίων εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

49.000 θάνατοι

Ο κ. Τραμπ είχε ήδη υποσχεθεί επανειλημμένα πως, εάν επιστρέψει στην εξουσία, θα αναιρέσει τα μέτρα που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του σημερινού προέδρου Τζο Μπάιντεν — παρότι χαρακτηρίζονται άτολμα από τους υποστηρικτές πολύ πιο αυστηρού ελέγχου της οπλοκατοχής.

Καθώς ο Τζο Μπάιντεν υπόσχεται να αναλάβει δράση για να απαγορευτούν τα ημιαυτόματα τουφέκια, που έχουν χρησιμοποιηθεί στις πιο πολύνεκρες επιθέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως θα διατηρήσει το status quo και επιδιώκει να προβάλλεται ως ο υποψήφιος των ιδιοκτητών όπλων. «Οι Δημοκρατικοί θέλουν να σας πάρουν τα όπλα σας», δήλωνε χαρακτηριστικά την Παρασκευή στη Μινεσότα.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ θα συνεχίσουμε να συγκρουόμαστε με το λόμπι των όπλων για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Αμερικανών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίζει να θυσιάζει την ασφάλεια των παιδιών μας και των κοινοτήτων μας για να ικανοποιήσει ειδικά συμφέροντα», αντέτεινε χθες η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στην εκδήλωση της NRA εν μέσω προβλημάτων για το ισχυρότερο λόμπι της οπλοκατοχής. Η οργάνωση έχασε τον εμβληματικό πρόεδρό της Γουέιν ΛαΠιέρ, που παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, πριν από την αστική δίκη του στη Νέα Υόρκη, όπου σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο για διαφθορά και κακοδιαχείριση του του επέβαλε να καταβάλει αποζημίωση 4,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι κι η διάδοσή τους έχει συνέπεια τρομακτικά υψηλό δείκτη θανάτων εξαιτίας οπλοχρησίας, ο οποίος δεν χωράει καμιά σύγκριση με αυτούς σε άλλες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες.

Περίπου 49.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες το 2021, έναντι 45.000 το 2020, χρονιά που είχε σημειωθεί ήδη τραγικό ρεκόρ, με άλλη λόγια καταγράφονταν πάνω από 130 θάνατοι την ημέρα. Οι μισοί από αυτούς χαρακτηρίστηκαν αυτοκτονίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.