Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, πρόσκαιρους όβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν αυξημένες κυρίως στη δυτική και τη νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 28 με 31 βαθμούς, στην Κρήτη τοπικά τους 32 και κατά τόπους στα δυτικά τους 33 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, πρόσκαιρους όβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 και στο εσωτερικό της Κρήτης τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα βόρεια μέχρι αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 που γρήγορα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και το βράδυ σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά του νομού τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και κατά τόπους στα δυτικά και τα νότια τους 32 με 33 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 28 με 29 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6, στρεφόμενοι βαθμιαία από το βράδυ σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα ανπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως τα ηπειρωτικά.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πελάγη 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα ανπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια.

