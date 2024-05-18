Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο δέχθηκε ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Παναμά που πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η U.S. Central Command, «η επίθεση έγινε περίπου στη 1 π.μ. (ώρα Σαναά) στις 18 Μαΐου, όταν οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) στην Ερυθρά Θάλασσα και έπληξαν το M/T Wind, ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Παναμά, ελληνικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης».

«Το M/T Wind είχε δέσει πρόσφατα στη Ρωσία και είχε προορισμό την Κίνα. Από την επίθεση προκλήθηκε πλημμύρα που οδήγησε στην απώλεια της πρόωσης και του συστήματος διεύθυνσης. Πολεμικό σκάφος ανταποκρίθηκε αμέσως στην κλήση κινδύνου της M/T Wind, αλλά δεν χρειάστηκε βοήθεια. Το πλήρωμα του M/T Wind κατάφερε να αποκαταστήσει την πρόωση και το σύστημα διεύθυνσης και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το M/T Wind συνέχισε την πορεία του αυτοδύναμο» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ:

Houthis strike M/T Wind in Red Sea



At approximately 1 a.m. (Sanaa time) May 18, Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) into the Red Sea and struck M/T Wind, a Panamanian-flagged, Greek owned and operated oil tanker.



M/T Wind most recently docked… pic.twitter.com/kDjH7TXKkm

