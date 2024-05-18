Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Χούθι χτύπησαν ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Παναμά στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η U.S. Central Command, η επίθεση έγινε περίπου στη 1 π.μ. (ώρα Σαναά) στις 18 Μαΐου

Πλοίο

Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο δέχθηκε  ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Παναμά που πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα. 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η U.S. Central Command, «η επίθεση έγινε περίπου στη 1 π.μ. (ώρα Σαναά) στις 18 Μαΐου, όταν οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) στην Ερυθρά Θάλασσα και έπληξαν το M/T Wind, ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Παναμά, ελληνικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης».

;oi;oi;o;o

«Το M/T Wind είχε δέσει πρόσφατα στη Ρωσία και είχε προορισμό την Κίνα. Από την επίθεση προκλήθηκε πλημμύρα που οδήγησε στην απώλεια της πρόωσης και του συστήματος διεύθυνσης. Πολεμικό σκάφος ανταποκρίθηκε αμέσως στην κλήση κινδύνου της M/T Wind, αλλά δεν χρειάστηκε βοήθεια. Το πλήρωμα του M/T Wind κατάφερε να αποκαταστήσει την πρόωση και το σύστημα διεύθυνσης και δεν αναφέρθηκαν θύματα. Το M/T Wind συνέχισε την πορεία του αυτοδύναμο» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χούθι Ερυθρά Θάλασσα πλοίο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark