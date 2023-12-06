Βίντεο από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός φέρεται να πλημμυρίζει τούνελ της Χαμάς

Το σχέδιο να πλημμυρίσει τις σήραγγες της Χαμάς φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το Ισραήλ, καθώς βίντεο δείχνουν την άντληση θαλασσινού νερού από τον ισραηλινό στρατό.

Looks like the Israeli Army is now pumping sea water into the terror tunnels below Gaza to flush out Hamas terrorists.



Via @daardos pic.twitter.com/nh1i8bBtSd December 5, 2023

Σε δεύτερο βίντεο που έχει δημοσιεύσει χρήστης στο Χ ισχυρίζεται ότι, ο ισραηλινός στρατός έχει αρχίσει ήδη να πλημμυρίζει τα τουνελ της Χαμάς.

מציפים את המנהרות!

מחבל ראשון חוסל כשנמלט מהמים

עוד סירטון בציוץ הבא pic.twitter.com/Bk3BPjLDY2 — הגורו (@daardos) December 5, 2023

Προηγούμενο δημοσίευμα των WSJ ανέφερε ότι το Ισραήλ πρόκειται να πλήξει το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στη Γάζα, αλλά δεν ήταν σαφές το πόσο κοντά ήταν στο να δώσει τη διαταγή η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει εγκαταστήσει στη Λωρίδα της Γάζας σύστημα αγωγών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες τις οποίες χρησιμοποιεί ο ένοπλος βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ώστε να τις αχρηστεύσει και να αναγκάσει τους μαχητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ να τις εγκαταλείψουν.

BREAKING:



The Israeli Army has started pumping sea water into another Hamas terror tunnel system in Gaza to flush the terrorists out.



They wanted “from the river to the sea” but now it’s the sea flowing to the river. pic.twitter.com/kTD9TzKGGj — Visegrád 24 (@visegrad24) December 6, 2023

Περί τα μέσα Νοεμβρίου, εξήγησε η εφημερίδα, ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι. Οι αγωγοί αυτοί θεωρητικά τού δίνουν τη δυνατότητα να διοχετεύει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού κάθε ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων σηράγγων εντός εβδομάδων, κατά το δημοσίευμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.