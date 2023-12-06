Λογαριασμός
Βίντεο από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός φέρεται να πλημμυρίζει τούνελ της Χαμάς

Προηγούμενα δημοσιεύματα ήθελαν τον ισραηλινό στρατό να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι

Το σχέδιο να πλημμυρίσει τις σήραγγες της Χαμάς φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το Ισραήλ, καθώς βίντεο δείχνουν την άντληση θαλασσινού νερού από τον ισραηλινό στρατό.

Σε δεύτερο βίντεο που έχει δημοσιεύσει χρήστης στο Χ ισχυρίζεται ότι, ο ισραηλινός στρατός έχει αρχίσει ήδη να πλημμυρίζει τα τουνελ της Χαμάς.

Προηγούμενο δημοσίευμα των WSJ ανέφερε ότι το Ισραήλ πρόκειται να πλήξει το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στη Γάζα, αλλά δεν ήταν σαφές το πόσο κοντά ήταν στο να δώσει τη διαταγή η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει εγκαταστήσει στη Λωρίδα της Γάζας σύστημα αγωγών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες τις οποίες χρησιμοποιεί ο ένοπλος βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ώστε να τις αχρηστεύσει και να αναγκάσει τους μαχητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ να τις εγκαταλείψουν.

Περί τα μέσα Νοεμβρίου, εξήγησε η εφημερίδα, ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι. Οι αγωγοί αυτοί θεωρητικά τού δίνουν τη δυνατότητα να διοχετεύει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού κάθε ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων σηράγγων εντός εβδομάδων, κατά το δημοσίευμα.
 

