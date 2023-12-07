Σκληρές μάχες συνεχίζουν να μαίνονται σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στη Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό, που λέει πως πλέον έχει «πάρει» τη Χαν Γιούνις και καταδιώκει τον φερόμενο ως αρχιτέκτονα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν από την 27η Οκτωβρίου χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν πως επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε όλο τον θύλακα, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να εξαπολύουν μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας, πεζικάριοι, τεθωρακισμένα και μηχανήματα έργου έφθασαν στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Καθώς έπεφτε η νύχτα σύννεφα πυκνού καπνού και φλόγες συνέχιζαν να υψώνονται από τη Γάζα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, διακρίνονταν τα ίχνη ρουκετών που εκτοξεύονταν εναντίον του Ισραήλ, μεταξύ άλλων από τη Ράφα.

Ο Γιαχία Σινουάρ «κρύβεται υπογείως»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες πως ισραηλινά στρατεύματα «περικύκλωσαν το σπίτι του Γιαχία Σινουάρ (Yahya Sinwar)», του επικεφαλής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στη Χαν Γιούνις.

«Ο Σινουάρ κρύβεται υπογείως», είπε κατόπιν ο Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος του στρατού, αναφερόμενος στο δίκτυο υπόγειων σηράγγων του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο Γιαχία Σινουάρ, 61 ετών, που πέρασε 23 χρόνια της ζωής του σε ισραηλινές φυλακές, θεωρείται ο αρχιτέκτονας της επίθεσης άνευ προηγουμένου της 7ης Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, μαχητές της Χαμάς έκαναν έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, σκότωσαν κάπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις αρχές, και πήραν άλλους 200 και πλέον ομήρους.

Ο Γιαχία Σινουάρ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε προχθές πως έχει σκοτώσει «τους μισούς» από τους διοικητές μονάδων της Χαμάς.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Νετανιάχου, 138 όμηροι από τους περίπου 240 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, μετά την απελευθέρωση κατά τη διάρκεια της ανακωχής των 105. Η απελευθέρωση των 80 έγινε σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων, γυναικών, παιδιών και εφήβων, από ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Κόλαση επί Γης για τους αμάχους

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 16.248 άνθρωποι, το 70% και πλέον εκ των οποίων ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σκοτώθηκαν μέσα τους δυο μήνες του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Κατά τον ΟΗΕ, 1,9 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή περί το 85% του πληθυσμού, έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Οι μισές και πλέον κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς.

Ανησυχώντας για «πλήρη κατάρρευση της δημόσιας τάξης προσεχώς» στον παλαιστινιακό θύλακο, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κάλεσε εκ νέου να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, προκαλώντας εξαιρετικά πικρή αντίδραση του Ισραήλ

Καθώς ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να γίνεται ολοένα βαρύτερος, οι ελλείψεις τροφίμων εντείνονται και οι εκτοπισμένοι στερούνται τα πάντα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε χθες πως επαπειλείται «πλήρης κατάρρευση της δημόσιας τάξης προσεχώς εξαιτίας των απελπιστικών συνθηκών».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες χρησιμοποίησε —για πρώτη φορά αφότου ανέλαβε την ηγεσία του διεθνούς οργανισμού το 2017— το άρθρο 99 του καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο «εφιστά την προσοχή» του Συμβουλίου Ασφαλείας σε κάποιο ζήτημα που «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Αντιδρώντας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε «κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη» τη «θητεία» του ΓΓ Γκουτέρες. «Το αίτημά του να ενεργοποιηθεί το άρθρο 99 (σ.σ. του Χάρτη του ΟΗΕ) και η έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αποτελούν υποστήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και υποστήριξη στις δολοφονίες ηλικιωμένων, στις απαγωγές βρεφών και στους βιασμούς γυναικών», ανέφερε ο Έλι Κόεν μέσω X (του πρώην Twitter).

Παράδοση «ελάχιστης» ποσότητας καυσίμου

Η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία έχει υποσχεθεί πως θα «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Πάντως, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως εγκρίθηκε η παράδοση «ελάχιστης» ποσότητας καυσίμου, όσης είναι «απαραίτητη για να αποφευχθεί η κατάρρευση» των υπηρεσιών ανθρωπιστικής φύσης και το «ξέσπασμα επιδημιών» στον παλαιστινιακό θύλακο. «Η ελάχιστη ποσότητα θα καθορίζεται περιοδικά από το πολεμικό (υπουργικό) συμβούλιο», ανάλογα με «την ανθρωπιστική κατάσταση», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου μέσω X (του πρώην Twitter).

Η ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης έγινε δυο ημέρες μετά την παρότρυνση του κυριότερου συμμάχου του Ισραήλ, των ΗΠΑ, να αφεθεί να εισέρχεται μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακο, με την αμερικανική διπλωματία να κάνει λόγο για «πολύ ειλικρινείς» συνομιλίες.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, η πόλη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, είναι πλέον η μοναδική τοποθεσία στον θύλακο όπου εξακολουθεί να διανέμεται ανθρωπιστική βοήθεια, όμως οι ποσότητες είναι περιορισμένες. Χθες Τετάρτη έφθασαν εκεί 80 φορτηγά με τρόφιμα και καύσιμα, από 170 την ημέρα κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της ανακωχής (24η-30ή Νοεμβρίου) και 500 πριν από την 7η Οκτωβρίου.

Παλαιστίνιοι που εγκατέλειψαν τη Χαν Γιούνις, λιγότερα από δέκα χιλιόμετρα από εκεί, έστησαν πρόχειρο καταυλισμό. Μαζεύουν κλαδιά εδώ κι εκεί για να ανάψουν φωτιά, το μοναδικό φαγητό που έχουν είναι λίγος χαλβάς. Περιπλανώνται με πλαστικά δοχεία στα χέρια ψάχνοντας λίγο πόσιμο νερό.

«Φθάσαμε εδώ, δεν έχουμε στέγη, έβρεχε πάνω μας όλη τη νύχτα, δεν έχουμε τίποτα να φάμε, δεν υπάρχει ψωμί, ούτε αλεύρι», αφηγείται ο Γάσαν Μπακρ. «Είμαστε συντετριμμένοι, συναισθηματικά έχουμε ξεπεράσει τα όριά μας», είπε η Άμαλ Μάχντι, επιζήσασα επιδρομής. «Χρειαζόμαστε κάποιος να μας στηρίξει, να βρεθεί λύση για να βγούμε από αυτή την κατάσταση».

