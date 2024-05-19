«Σαφάρι» ελέγχων από την ΑΑΔΕ το καλοκαίρι σε όλη τη χώρα

Σε τρεις άξονες θα κινηθούν οι θερινοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ που θα καλύψουν, εκτός από τις τουριστικές περιοχές και τα θέρετρα, το σύνολο της επικράτειας.

Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, θα ενισχυθεί σημαντικά το περσινό μοντέλο ελέγχων, το οποίο κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο.

Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ως εξής:

Χωρητικότητα: Αυτό σημαίνει full έλεγχοι σε μια πόλη ή περιοχή από ελεγκτές άλλων πόλεων ή περιοχών. Για παράδειγμα, ελεγκτές από τις Σέρρες θα μεταβούν στην Κρήτη, όπου θα είναι άγνωστοι. Κυκλικότητα: Ήτοι, στους ελέγχους συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ως εξής: Αρχικά, τις επιχειρήσεις π.χ. της Σαντορίνης θα «επισκεφθούν» ελεγκτές από το νησί. Δεν απαιτείται κατ' ανάγκη να βρουν παραβατικότητα, αλλά αρκεί και η καταγραφή της συμπεριφοράς. «Οι ντόπιοι θα ηρεμήσουν έτσι, θεωρώντας ότι οι έλεγχοι τελείωσαν», αναφέρει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ στέλεχος της ΑΑΔΕ που έχει μετάσχει σε παρόμοιους ελέγχους. Στη συνέχεια, θα μεταβούν στο νησί ελεγκτές από άλλη περιοχή της χώρας. Και στο τέλος, αναλαμβάνουν ρόλο οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ελέγχων και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Σε αυτούς θα δοθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις και οι έλεγχοι πλέον θα είναι στοχευμένοι. MyData: Εδώ θα υπάρξει συνεχής σύγκριση της φετινής με την περσινή συναλλακτική δραστηριότητα και τα στοιχεία που θα προκύπτουν θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για ανάλογους στοχευμένους ελέγχους. Παράλληλα, ο αλγόριθμος θα «σαρώνει» τα πάντα σχετικά με την περιουσία του ελεγχόμενου, όπως καταθέσεις, ακίνητα, κ.λπ.

«Βεβαίως θα υπάρξουν προληπτικοί έλεγχοι στους δρόμους των πόλεων, στα νησιά και αλλού, αλλά το MyData θα "βλέπει" όλη την Ελλάδα», τονίζουν χαρακτηριστικά τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, για το σύνολο του τρέχοντος έτους επιδιώκεται η είσπραξη εσόδων 65,01 δισ. ευρώ.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, εκτός όλων των άλλων, θα πραγματοποιηθούν 10.000 έλεγχοι με αξιοποίηση στοιχείων διασταυρώσεων και αποκλίσεων (POS, MyData), 2.555 στοχευμένοι έλεγχοι, 6.345 στοχευμένοι προτεραιοποιημένοι έλεγχοι, 3.000 έλεγχοι κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και πληροφοριακών εκθέσεων την ΥΕΔΔΕ, 1.600 έκτακτοι και διασταυρωτικοί έλεγχοι, τουλάχιστον 42.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης από τις ΔΟΥ, τα ΕΛΚΕ και την ΥΕΔΔΕ, σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές, ή κλάδους επιτηδευματιών, ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, και σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

