ΙΝΣΕΤΕ: Η Ελλάδα πρωταγωνίστρια στους δημοφιλείς προορισμούς

H Ελλάδα είναι από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς για τις μεγάλες αγορές εξερχόμενου τουρισμού της Ευρώπης και μάλιστα, παρά το ανταγωνιστικό μειονέκτημα της χώρας ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δηλώνουν σε αυτή τη συγκυρία ότι προτιμούν τα ταξίδια μικρότερων αποστάσεων διάρκειας έως τρείς ώρες.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με τίτλο «Το προφίλ σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού» όπου εξετάζεται, πρώτη φορά τόσο νωρίς στο ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν, η πρόθεση των Ευρωπαίων για ταξίδια τους επόμενους μήνες, οι προγραμματιζόμενες δαπάνες, η διάρκεια και το είδος της διαμονής κι άλλες σημαντικές παράμετροι της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς. Οι αγορές που εξετάζονται είναι αυτές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ισπανίας και όπως προκύπτει φέτος, ο προγραμματισμός των διακοπών στο εξωτερικό φαίνεται να ξεκινάει από νωρίς με ποσοστό περί το 70% των Γερμανών, των Βρετανών και των Ισπανών και 60% των Γάλλων να έχουν αρχίσει τον προγραμματισμό για τα ταξίδια τους επόμενους 12 μήνες.

Σχετικά με τις χώρες που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι να επισκεφθούν τους επόμενους 12 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση για τις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και στην 7η θέση για την αγορά της Ισπανίας. Η διαφορά ωστόσο μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που προηγούνται κατά μία ή δύο θέσεις είναι πολύ μικρή (της τάξεως της 1 ποσοστιαίας μονάδας ή λιγότερο) και οι χώρες αυτές είναι είτε πολύ μεγαλύτερες (π.χ. Γαλλία ή Ηνωμένο Βασίλειο) είτε πολύ πιο εύκολα προσβάσιμες ακόμα και οδικώς (π.χ. η Αυστρία από τη Γερμανία).

Διάρκεια ταξιδιού

Αναφορικά με τη διάρκεια του ταξιδιού από τον τόπο διαμονής προς τον προορισμό των διακοπών, η προτίμηση είναι με διαφορά σε ταξίδια μικρότερων αποστάσεων, με διάρκεια λιγότερη από 3 ώρες. Ταξίδι με διάρκεια λιγότερη των 3 ωρών δηλώνουν ότι προτιμούν σχεδόν 8 στους 10 Γερμανούς, τα ¾ των Γάλλων και των Βρετανών καθώς και ένα ποσοστό 78% των Ισπανών. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πιο μακριά γεωγραφικά αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν αποτελεί τελικά δημοφιλή προορισμό για τις μεγάλες αγορές κι εδώ φαίνεται και το ισχυρό brand του προορισμού.

Προγραμματιζόμενες δαπάνες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα συμπεράσματα της μελέτης σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες δαπάνες, αποτυπώνοντας και την υψηλότερη προτεραιοποίηση πλέον των ταξιδιών στην Ευρώπη τη μετα-πανδημική περίοδο παρά τις πιέσεις στα εισοδήματα λόγω και των πληθωριστικών πιέσεων. Και στις τέσσερις χώρες το ποσοστό όσων σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερα είναι μεγαλύτερο από αυτό όσων σκοπεύουν να ξοδέψουν λιγότερα κατά 10 έως 20 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, η επικρατέστερη με διαφορά απάντηση στις υπό μελέτη αγορές, είναι ότι το ταξιδιωτικό κοινό προτίθεται να ξοδέψει φέτος όσα ξοδεύει συνήθως και ακολουθούν στη δεύτερη θέση όσοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα. Σκοπεύουν να ξοδέψουν όσα ξοδεύουν συνήθως, το 50% των Γερμανών, το 47% των Γάλλων, το 51% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 44% των Ισπανών, ενώ περισσότερο από το σύνηθες σκοπεύει να ξοδέψει το 31% των Γερμανών, το 29% των Γάλλων, το 29% των κατοίκων του Ην. Βασιλείου και το 36% των Ισπανών.

Κίνητρα και είδος διακοπών στο εξωτερικό

Ως προς το κίνητρο όσων προτίθενται να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, γι' αυτούς που έχουν ξεκινήσει να οργανώνουν τις διακοπές τους, στην πρώτη θέση είναι η απόλαυση και η χαλάρωση που προτιμά το 56% των Γερμανών, το 55% των Γάλλων, το 71% των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου και το 58% των Ισπανών. Ακολουθεί η εμπειρία ενός νέου μέρους ή πολιτισμού για το 51% των Γερμανών, το 56% των Γάλλων, το 50% των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου και το 55% των Ισπανών. Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία δίνουν στον καιρό οι Βρετανοί (51%) και οι Γερμανοί (45%) ενώ πολύ υψηλό είναι και το ποσοστό των Γερμανών (41%) που αποζητούν νέες / συναρπαστικές δραστηριότητες.

Σχετικά με το είδος των διακοπών στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, ή το είδος των διακοπών ευρύτερα που προτιμούν οι υπό μελέτη αγορές, ξεχωρίζουν τα ταξίδια σε παραθαλάσσιους προορισμούς (Beach/Coast), City Break, τα ταξίδια στη φύση, η επίσκεψη σε αξιοθέατα, συγγενείς και φίλους και τα ταξίδια για περπάτημα ή πεζοπορία. Ειδικότερα, τα ταξίδια για τη θάλασσα προτιμούν το 51% των Γερμανών, το 31% των Γάλλων, το 40% από το Ηνωμένο Βασίλειο και το 24% των Ισπανών. City Break προτιμούν το 41% των Γερμανών, το 31% των Γάλλων, το 38% από το Ην. Βασίλειο και το 29% των Ισπανών. Οι Γερμανοί δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και για διακοπές στη Φύση (40%) και για Περπάτημα / Πεζοπορία ( 29%).

Επισυνάπτεται η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ υπό τον τίτλο «Το προφίλ σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

