Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι η 98η Μεραρχία συνεχίζει να προελαύνει στην πόλη Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, χαρακτήριζόντάς τη σαν το «κύριο οχυρό της Χαμάς». Κατά της προέλαση του ισραηλινού στρατού δεκάδες στελέχη της Χαμάς σκοτώνονται και σήραγγες καταστρέφονται, αναφέρεται.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι η 7η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία έχει εξαπολύσει επίθεση για να σπάσει τις γραμμές άμυνας της Χαμάς στη νότια Γάζα, χτυπώντας δεκάδες θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και παρατηρητήρια. Όπως ανέφερε, οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν σε ένα κύριο φυλάκιο που ανήκε στο τάγμα της Χαμάς Ντέιρ αλ Μπαλάχ, καταλαμβάνοντας όπλα και υλικό πληροφοριών.

Ταυτόχρονα, στρατεύματα της Ταξιαρχίας Πεζικού Γκιβάτι, της 55ης Εφεδρικής Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών και της Εφεδρικής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Κιριάτι περικυκλώνουν την Χαν Γιουνίς και πραγματοποιούν «στοχευμένες επιδρομές» κατά των τοποθεσιών της Χαμάς, λένε οι IDF.

Σε μία από τις επιδρομές, τα στρατεύματα βρήκαν όπλα της Χαμάς σε ένα σχολείο, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών, εκτοξευτών όλμων, εκρηκτικών μηχανισμών και άλλου εξοπλισμού.

Τα στρατεύματα της Ταξιαρχίας Kιριάτι κατέλαβαν επίσης ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς μέσα σε ένα τζαμί, όπου ήταν εγκλωβισμένοι αρκετοί πράκτορες, σύμφωνα με τους IDF. Λέει ότι το κελί σκοτώθηκε, όπως και μια άλλη ομάδα ενόπλων της Χαμάς που επιχείρησε να διαφύγει σε μια σήραγγα στην περιοχή.

Η Ταξιαρχία Καταδρομών έχει πραγματοποιήσει επιδρομές εναντίον όσων ο Ισραηλινός Στρατός αποκαλεί «κέντρα βάρους» της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών των στελέχη της Χαμάς. Μέσα στα σπίτια, τα στρατεύματα βρήκαν όπλα και υλικό πληροφοριών.

Εν μέσω των μαχών, ορισμένοι μαχητές της Χαμάς έχουν παραδοθεί στα ισραηλινά στρατεύματα.



Πηγή: skai.gr

