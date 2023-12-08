Παραμένει το χάσμα μεταξύ της πρόθεσης του Ισραήλ να προστατεύει αμάχους και των αποτελεσμάτων στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, έκρινε χθες Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, υπογραμμίζοντας ότι ο Λευκός Οίκος έχει συνεχώς επαφές με την ισραηλινή κυβέρνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Παραμένει επιτακτική ανάγκη να δώσει το Ισραήλ προτεραιότητα στην προστασία του άμαχου πληθυσμού. Αλλά παραμένει το χάσμα μεταξύ αυτού ακριβώς που είπα όταν βρέθηκα εκεί, της πρόθεσης (σ.σ. του Ισραήλ) να προστατεύσει αμάχους, και των πραγματικών αποτελεσμάτων που βλέπουμε στο πεδίο», είπε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

