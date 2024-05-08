Ο Λευκός Οίκος επιμένει να «βλέπει» ακόμα συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, και ασκεί πιέσεις στο Τελ Αβίβ, παρότι το Ισραήλ δεν βλέπει πρόοδο. «Οι συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας για ομήρους στη Γάζα συνεχίζονται, και το Ισραήλ και η Χαμάς είναι αρκετά κοντά σε μια συμφωνία ώστε να μπορέσουν να κλείσουν τα ‘’κενά’’», τόνισε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One, ενώ ο Τζο Μπάιντεν πετούσε στο Ουισκόνσιν, ότι «ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του που βοηθά τις διαπραγματεύσεις».



Ο επικεφαλής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, και συναντήθηκε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου με στόχο την προώθηση των διαπραγματεύσεων.

Ο διευθυντής της CIA βρέθηκε στο Ισραήλ με στόχο την πιθανή αναστολή της ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα, την πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το Ισραήλ δεν βλέπει σημάδια προόδου στις συνομιλίες που γίνονται με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου για μια συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς που θα οδηγούσε στην απελευθέρωση ορισμένων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ξεκαθάρισε πάντως Ισραηλινός αξιωματούχος. Διατηρεί προς το παρόν μια αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στο Κάιρο, διευκρίνισε.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ δεν έκανε κανένα σχόλιο για την επίσκεψη Μπερνς, ωστόσο οι Αμερικανοί πιέζουν το Ισραήλ.

Η απόφαση του προέδρου Μπάιντεν να αναστείλει την παράδοση πυρομαχικών στο Ισραήλ ελήφθη στο πλαίσιο των σχεδίων του Ισραήλ να πραγματοποιήσει επίθεση στη Ράφα στην οποία η Ουάσιγκτον αντιτίθεται χωρίς νέες πολιτικές διασφαλίσεις, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.



«Ήμασταν πολύ ξεκάθαροι… ευθύς εξαρχής ότι το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να εξαπολύσει μεγάλη επίθεση στη Ράφα χωρίς να λογοδοτήσει και να προστατεύσει τους αμάχους που βρίσκονται σε αυτόν το πεδίο μάχης. Και πάλι, καθώς αξιολογούσαμε την κατάσταση, σταματήσαμε μια αποστολή πυρομαχικών υψηλού ωφέλιμου φορτίου», ανέφερε σε ακρόαση στη Γερουσία.



«Δεν έχουμε πάρει οριστική απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την αποστολή» διευκρίνισε ο Όστιν.

Ο ισραηλινός στρατός προσπάθησε να υποβαθμίσει την αναστολή της αποστολής πυρομαχικών αμερικανικής κατασκευής στο Ισραήλ. Σχολιάζοντας το ζήτημα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι σύμμαχοι επιλύουν τις διαφωνίες τους «πίσω από κλειστές πόρτες».



«Περίπου 50.000 άνθρωποι» έφυγαν από την πόλη Ράφα στη νότια Γάζα τις τελευταίες 48 ώρες μετά την εντολή εκκένωσης του Ισραήλ, δήλωσε στο μεταξύ στο CNN ανώτερος υπάλληλος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

«Παρατηρήσαμε περίπου 50.000 ανθρώπους που αναχώρησαν από τη Ράφα τις τελευταίες 48 ώρες. Τους έχουμε δει να πηγαίνουν στη Χαν Γιουνίς, κάποιοι έχουν πάει στην εκτεταμένη ανθρωπιστική περιοχή του Al-Mawasi, άλλοι έχουν πάει στο Deir al-Balah», είπε ο ανώτερος αναπληρωτής διευθυντής των υποθέσεων της UNRWA στη Γάζα, Σκοτ Άντερσον, στο CNN.

Οι κάτοικοι της Γάζας άρχισαν να εγκαταλείπουν την ανατολική Ράφα από τη Δευτέρα, αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους να την «εκκενώσουν αμέσως» καθώς διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη.

«Θεωρούμε ως ΟΗΕ ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν πού θέλουν να πάνε και θα τους παρέχουμε βοήθεια όπου κι αν αποφασίσουν να αναζητήσουν καταφύγιο με τις οικογένειές τους», είπε.



Όταν ρωτήθηκε για τη διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή που έχει ορίσει το Ισραήλ στην παράκτια πόλη Al-Mawasi για να καταφύγουν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Γάζας, ο Άντερσον είπε ότι η περιοχή «σίγουρα δεν έχει την υποδομή που θα περίμενε κανείς», προσθέτοντας ότι υπάρχουν ήδη πάνω από 400.000 άνθρωποι που αναζητούν καταφύγιο εκεί.

«Είναι ουσιαστικά μια αμμώδης περιοχή, επομένως δεν υπάρχει υποδομή αποχέτευσης, δεν υπάρχει υποδομή νερού. Δεν υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν σε αυτό».

Ο Άντερσον είπε επίσης ότι οι άνθρωποι που φεύγουν προς την Χαν Γιουνίς θα φτάσουν σε μια περιοχή που έχει ήδη καταστραφεί από τον πόλεμο.

Τόνισε δε ότι η άφιξη περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τον οργανισμό του.

Πηγή: skai.gr

