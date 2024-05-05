Είναι η πρώτη φορά από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που η Ουάσινγκτον αναστέλλει την αποστολή οπλικών συστημάτων που προορίζονται για τον ισραηλινό στρατό.

Ο Μπάιντεν αντιμετωπίζει σφοδρές επικρίσεις από Αμερικανούς που αντιτίθενται στην υποστήριξη που παρέχει η Ουάσινγκτον στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε τον Φεβρουάριο από το Ισραήλ να δώσει εγγυήσεις ότι τα αμερικανικής κατασκευής όπλα χρησιμοποιούνται από την Τσαχάλ στην Γάζα όπως ορίζουν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Το Ισραήλ έστειλε στην Ουάσινγκτον επιστολή με τις σχετικές διαβεβαιώσεις τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Axios .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

