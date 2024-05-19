Ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις επιδρομές του στη Λωρίδα της Γάζας, σε μία από τις οποίες 31 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα πριν από την αυγή στο σπίτι τους, στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Χαμάς στη Γάζα, την ώρα που Αμερικανός απεσταλμένος αναμένεται στο Ισραήλ για να έχει συνομιλίες για τον πόλεμο που συνεχίζεται.

Καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, διανύει τον όγδοο μήνα του, ξανάρχισαν σε μεγαλύτερη ένταση οι μάχες στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχει ανακάμψει η Χαμάς, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, και συνεχίζονται στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Περίπου «800.000» Παλαιστίνιοι έχουν «αναγκαστεί να φύγουν» από τη Ράφα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, συνωστιζόμενοι κυρίως στην Χαν Γιουνίς, πιο βόρεια, μετά την εντολή εκκένωσης που έδωσε ο ισραηλινός στρατός στις 6 Μαΐου, μία ημέρα προτού ισραηλινά άρματα μάχης εισέλθουν στο ανατολικό τμήμα της πόλης αυτής, στην οποία είχαν συρρεύσει πολλοί άνθρωποι, εγείροντας ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα για την τύχη του άμαχου πληθυσμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άκσα και αυτόπτες μάρτυρες, στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, το σπίτι μιας οικογένειας επλήγη σήμερα πριν από την αυγή από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

«Μας έφεραν 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που είχε στόχο σπίτι που ανήκε στην οικογένεια Χάσαν στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Αλ Άκσα.

Τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά, απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του σπιτιού, μετέδωσε παράλληλα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Λίγο αργότερα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσεϊράτ ανήλθε σε 31.

"Οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας (...) μπόρεσαν να ανασύρουν 31 νεκρούς και 20 τραυματίες από σπίτι που ανήκε στην οικογένεια Χάσαν, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ", ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Χαμάς στη Γάζα, διευκρινίζοντας ότι "οι έρευνες για αγνοούμενους συνεχίζονται".

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το πλήγμα έγινε μέσα στη νύχτα, γύρω στις 03:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος).

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία επαλήθευσης των πληροφοριών αυτών.

Επίσης στο βόρειο τμήμα του πολιορκούμενου παλαιστινιακού θύλακα, που έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, το νοσοκομείο Αλ Άχλι Άραμπ ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινή επιδρομή σε σχολείο που φιλοξενεί εκτοπισμένους στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ακόμη εκρήξεις και μάχες που συνεχίζονταν όλη τη νύχτα στην Τζαμπάλια, μετά την εντολή που έδωσε ο στρατός για την εκκένωση συνοικιών από τις οποίες εξαπολύθηκαν ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

«Κατά μιας υπερδύναμης;»

Στις αρχές Ιανουαρίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τη Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αλλά σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανέκαμψε στην Τζαμπάλια, πράγμα το οποίο οδήγησε σε νέα χερσαία επιχείρηση των στρατιωτών του.

«Απευθύνω έκκληση σε όλους όσοι έχουν μια στάλα ανθρωπιάς. Εδώ γίνονται σφαγές. Παιδιά διαμελίζονται. Τι λάθος έχουν κάνει αυτά τα παιδιά και οι γυναίκες; Δεν καταλαβαίνω, νομίζετε ότι μάχεστε κατά μιας υπερδύναμης; Ορκίζομαι ότι αυτοί που πεθαίνουν είναι οι άμαχοι», δήλωσε στο AFP ο Αμπού Ναμπίλ, ένας κάτοικος της Τζαμπάλια.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο στρατός ανακοίνωσε ότι εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα, με δεδηλωμένο στόχο να εξαλείψει εκεί τα τελευταία τάγματα της Χαμάς. Οι μάχες γίνονται κυρίως στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ, οι οποίες αντιτίθενται επίσης σε μια μεγάλη επίθεση στη Ράφα, ανακοίνωσαν την επίσκεψη σήμερα στο Ισραήλ του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Στις 7 Οκτωβρίου, μαχητές της Χαμάς διεξήγαγαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, στην οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Από τους 252 ανθρώπους που απήγαγαν ομήρους οι μαχητές της Χαμάς, οι 125 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και από αυτούς οι 37 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, η οποία πήρε την εξουσία στη Γάζα το 2007 και την οποία έχουν επίσης χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Ο στρατός του εξαπέλυσε εντατικούς βομβαρδισμούς στον μικρό θύλακα, όπου συνωστίζονται πολλοί Παλαιστίνιοι και στον οποίο, προτού πολιορκηθεί, είχε επιβληθεί αποκλεισμός από το Ισραήλ για πάνω από 15 χρόνια, και στη συνέχεια χερσαία επίθεση. Τουλάχιστον 35.386 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στον θύλακα από την αρχή του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, ενώ έχουν προκληθεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές και ανθρωπιστική καταστροφή, με τους περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους του να απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Διαιρέσεις

Η επίσκεψη του Σάλιβαν συμπίπτει με βαθιές διαιρέσεις που έχουν προκληθεί στην κορυφή του ισραηλινού κράτους.

Ο Μπένι Γκαντς, μέλος του υπουργικού συμβουλίου πολέμου του Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε να παραιτηθεί, αν ένα «σχέδιο (στρατηγικής) δράσης» κυρίως για μετά τον πόλεμο στη Γάζα δεν υιοθετηθεί εντός τριών εβδομάδων. Πριν από εκείνον, ο υπουργός Άμυνας, ο Γιοάβ Γκάλαντ, είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να «ετοιμάσει αμέσως» μια «κυβερνητική εναλλακτική στην Χαμάς» για τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος αρνείται μέχρι στιγμής «οποιαδήποτε συζήτηση» για το μέλλον προτού εξαλειφθεί η Χαμάς, κατηγόρησε τον Γκαντς ότι θέλει «να ανατρέψει την κυβέρνηση».

Χθες, Σάββατο, το βράδυ πολλοί Ισραηλινοί διαδήλωσαν ξανά στο Τελ Αβίβ κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας την επιστροφή των ομήρων.

«Φέρτε τους σπίτι», αναφερόταν στα πλακάτ των διαδηλωτών.

Σπάνια ανθρωπιστική βοήθεια

Οι διαπραγματεύσεις για μια ανακωχή που θα συνδέεται με απελευθέρωση ομήρων και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, υπό την αιγίδα διεθνών μεσολαβητών, βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας έχει σχεδόν σταματήσει από τις 7 Μαΐου που ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε και έκλεισε τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, μια κρίσιμης σημασίας είσοδο γι’αυτήν την βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που είναι απαραίτητα για τα νοσοκομεία και την ανθρωπιστική υλικοτεχνική υποστήριξη.

Οι παραδόσεις εμποδίζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό στις διαβάσεις του Κερέμ Σαλόμ και του Ερέζ στην ισραηλινή πλευρά.

Παρά την κατασκευή προσωρινής αποβάθρας από τον αμερικανικό στρατό κοντά στην ακτή της Γάζας για την άφιξη βοήθειας, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις επαναλαμβάνουν ότι μόνον το άνοιγμα των οδικών διαβάσεων μπορεί να εγγυηθεί τις απαραίτητες παραδόσεις βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα.

Χθες, Παλαιστίνιοι κοντά στην Νουσεϊράτ όρμησαν σε φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια από την αμερικανική προβλήτα.

Πηγή: skai.gr

