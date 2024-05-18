Ξεκινάμε με μάθημα Γεωγραφίας: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) δεν είναι μόνο το Ντουμπάι (άντε, και το Άμπου Ντάμπι) όπως λανθασμένα πιστεύουμε οι περισσότεροι. Είναι ομοσπονδιακό κράτος που αποτελείται από 7 εμιράτα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Αραβικής χερσονήσου, με πρωτεύουσα το Άμπου Ντάμπι και μεγαλύτερη πόλη το Ντουμπάι. Τα υπόλοιπα 5 παραμένουν στη σκιά αυτών των δύο και είναι «άγνωστα» στους ταξιδιώτες του κόσμου.
Ανάμεσά τους το εμιράτο της Σάρτζα - με την ομώνυμη πρωτεύουσα να είναι η τρίτη σε έκταση και η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Εμιράτων.
Η Σάρτζα βρίσκεται κατά μήκος της νότιας ακτής του περσικού Κόλπου στην Αραβική Χερσόνησο και κυβερνάται από τη δυναστεία Αλ Κασίμι από τον 18ο αιώνα, με αυστηρούς ισλαμικούς νόμους.
Η πόλη θεωρείται ως η πολιτιστική πρωτεύουσα των ΗΑΕ και ήταν η Ισλαμική Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2014.
Εντυπωσιακοί ουρανοξύστες «γράφουν» στον ορίζοντα της πόλης, δίπλα σε εντυπωσιακά κτίριο όπως το Πανεπιστήμιο Al Qasimia και το νέος τέμενος της Σάρτζα.
Η πόλη καλύπτει μια κατά προσέγγιση έκταση 235 τ.χλμ. και έχει πληθυσμό περίπου 1.500.000 άτομα.
Καθώς το αλκοόλ απαγορεύεται στο εμιράτο και δε σερβίρετε σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, η Σάρτζα προσελκύει κυρίως Μουσουλμάνους τουρίστες.
