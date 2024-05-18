Ξεκινάμε με μάθημα Γεωγραφίας: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) δεν είναι μόνο το Ντουμπάι (άντε, και το Άμπου Ντάμπι) όπως λανθασμένα πιστεύουμε οι περισσότεροι. Είναι ομοσπονδιακό κράτος που αποτελείται από 7 εμιράτα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Αραβικής χερσονήσου, με πρωτεύουσα το Άμπου Ντάμπι και μεγαλύτερη πόλη το Ντουμπάι. Τα υπόλοιπα 5 παραμένουν στη σκιά αυτών των δύο και είναι «άγνωστα» στους ταξιδιώτες του κόσμου.

Ανάμεσά τους το εμιράτο της Σάρτζα - με την ομώνυμη πρωτεύουσα να είναι η τρίτη σε έκταση και η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Εμιράτων.

Η Σάρτζα βρίσκεται κατά μήκος της νότιας ακτής του περσικού Κόλπου στην Αραβική Χερσόνησο και κυβερνάται από τη δυναστεία Αλ Κασίμι από τον 18ο αιώνα, με αυστηρούς ισλαμικούς νόμους.

Η πόλη θεωρείται ως η πολιτιστική πρωτεύουσα των ΗΑΕ και ήταν η Ισλαμική Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2014.

Το κτίριο του Πανεπιστημίου της Σάρτζα

Εντυπωσιακοί ουρανοξύστες «γράφουν» στον ορίζοντα της πόλης, δίπλα σε εντυπωσιακά κτίριο όπως το Πανεπιστήμιο Al Qasimia και το νέος τέμενος της Σάρτζα.

Το νέο τζαμί της Σάρτζα

Η πόλη καλύπτει μια κατά προσέγγιση έκταση 235 τ.χλμ. και έχει πληθυσμό περίπου 1.500.000 άτομα.

Καθώς το αλκοόλ απαγορεύεται στο εμιράτο και δε σερβίρετε σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, η Σάρτζα προσελκύει κυρίως Μουσουλμάνους τουρίστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.