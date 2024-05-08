Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Κερέμ Σαλόμ, το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας που μόλις ξανάνοιξε, έγινε σήμερα Τετάρτη στόχος ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους, τραυματίζοντας ελαφρά έναν Ισραηλινό στρατιώτη.

Ο στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση ρουκετών οι οποίες υπονομεύουν τη "λειτουργία του σημείου διέλευσης" το οποίο το Ισραήλ άνοιξε ξανά.

Το Κερέμ Σαλόμ είχε κλείσει τρεις ημέρες έπειτα από προηγούμενες επιθέσεις με ρουκέτες κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν σχεδόν δέκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

