Μήνυμα στη Δύση στέλνει το Ισραήλ. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε ένα βίντεο την Τετάρτη διαμηνύοντας στους δυτικούς ηγέτες ότι «η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, τη χειρότερη σφαγή των Εβραίων από το Ολοκαύτωμα, θα ήταν σαν να παραδίδαμε ένα Ισλαμικό Κράτος σε ασημένιο δίσκο στον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετά την επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου».

Το βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων δείχνει στιγμιότυπα από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ κείμενο εξηγεί γιατί η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν είναι τρόπος για την προώθηση της ειρήνης.

Στο βίντεο η Ιερουσαλήμ υποστηρίζει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «σημαίνει επιβράβευση της Χαμάς για φόνο» και ότι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της ειρήνης είναι «μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων, όχι μέσω επιβράβευσης της βίας».

Το βίντεο ολοκληρώνεται καλώντας τον κόσμο να «πιέσει τη Χαμάς να παραδοθεί και να απελευθερώσει τους ομήρους». Στο τέλος, αναφέρεται: «μην επιβραβεύετε τη Χαμάς, μην επιβραβεύετε το Ιράν. Πείτε όχι στην τρομοκρατία».

Το βίντεο ανήρτησε στον λογαριασμό του στο X o υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ.

Recognizing a Palestinian State after October 7 means rewarding Hamas for murdering over 1,000 Israelis.



It means giving a prize to the Iranian Regime.



It means living with the possibility of another October 7.



The only way to promote peace is through direct… pic.twitter.com/DFRQiX91Vm — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 8, 2024

Πηγή: skai.gr

