Κρίσιμες διαβουλεύσεις για μία πιθανή εκεχειρία έξι εβδομάδων στη Γάζα λαμβάνουν χώρα στο Κάιρο, όπου αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το αμερικανικό σχέδιο στην περιοχή.

Δοεθνείς διαμεσολαβητές και εκπρόσωποι της Χαμάς έφτασαν στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα για συνομιλίες, ωστόσο υπάρχουν θέματα που ακόμη δεν έχουν διευθετηθεί. Ειδικότερα, το Ισραήλ φέρεται να απαιτεί διαβεβαιώσεις για τη μοίρα των ομήρων πριν παρευρεθεί στη συνάντηση και προχωρήσει η διαδικασία.

Σύμφωνα με το BBC, Αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «περισσότερο ή λιγότερο αποδεχτεί» τη συμφωνία. Ωστόσο, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Χαμάς αρνείται να πει ποιοι από τους ομήρους της είναι ακόμα ζωντανοί, επομένως το Ισραήλ αρνείται να παραστεί στη συνάντηση, πριν ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Οι πιέσεις για μια συμφωνία εντάθηκαν μετά το επεισόδιο της Πέμπτης έξω από την πόλη της Γάζας, όπου τουλάχιστον 112 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατάτη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι πυροβόλησε εναντίον αμάχων καθώς προσπαθούσαν να πάρουν φαγητό από τα φορτηγά με τη βοήθεια. Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα άλλα ποδοπατήθηκαν λόγω του πανικού και άλλα σκοτώθηκαν από τα φορτηγά, στα οποία έπεσαν πάνω.

Την Κυριακή, ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε η αρχική αναθεώρηση «του ατυχούς περιστατικού όπου πολίτες της Γάζας ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και τραυματίστηκαν καθώς έφτασαν στη συνοδεία βοήθειας. «Η αρχική μας αναθεώρηση επιβεβαίωσε ότι κανένα χτύπημα δεν πραγματοποιήθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό προς τη συνοδεία βοήθειας», είπε. «Πολλοί πλιατσικολόγοι πλησίασαν τις δυνάμεις μας και τους απείλησαν άμεσα», πρόσθεσε.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι, οι οποίοι διεξήγαγαν τις συνομιλίες με το Κατάρ, δήλωσαν ότι αντιπροσωπείες τόσο από τη Χαμάς όσο και από το Ισραήλ αναμένεται να παραστούν στις διαπραγματεύσεις.

Η Χαμάς φέρεται να είπε ότι μια συμφωνία για μια εκεχειρία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων 24 έως 48 ωρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.