Βρέθηκε σπάνια ρόμπα Κινέζου αυτοκράτορα – Μπορεί να πωληθεί μέχρι 50.000 λίρες

Μια σπάνια αυτοκρατορική ρόμπα που φορούσε ο αυτοκράτορας της Κίνας πριν από 100 χρόνια ανακαλύφθηκε συσκευασμένη σε ένα κουτί.

Το ένδυμα του 19ου αιώνα βρέθηκε συσκευασμένο στο πίσω μέρος ενός συρταριού σε ένα σπίτι στο Buckinghamshire. Τώρα αναμένεται να φτάσει μέχρι και τις 50.000 λίρες σε δημοπρασία. Η μεταξωτή μπλε ρόμπα δράκου ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο ένδυμα που δημιουργήθηκε ειδικά για τον αυτοκράτορα της Κίνας.

Οι ειδικοί λένε ότι φοριόταν από τον αυτοκράτορα μόνο για δύο ημέρες τον χρόνο. Το απίστευτο εύρημα ανακάλυψε η οικογένεια Villiers, μια από τις πιο διακεκριμένες αριστοκρατικές οικογένειες της Αγγλίας με ιστορικούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα.

Η ρόμπα αγοράστηκε αρχικά στην Κίνα γύρω στο 1913 από τον Eric Hyde Villiers, ο οποίος έζησε στην Κίνα από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το 1945, ενώ εργαζόταν για την Martell Cognac. Η ρόμπα λέγεται ότι ήταν δώρο που έφερε πίσω στην Αγγλία για τον πατέρα του, Francis Hyde Villiers. Παρέμεινε όμως σε ένα κουτί συσκευασμένο στο σπίτι της οικογένειας στην Αγγλία για πάνω από 100 χρόνια.

Λόγω του ότι φυλάσσεται σε χάρτινη συσκευασία και μακριά από το φως, οι ειδικοί λένε ότι έχει διατηρήσει τα αρχικά του χρώματα και είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Η ρόμπα εκτιμάται ότι θα αποφέρει μεταξύ 30.000 και 50.000 λιρών όταν βγει σε δημοπρασία στην πώληση κινεζικών κεραμικών και έργων τέχνης της Dreweatts στις 21 Μαΐου.

