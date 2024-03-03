Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο AFP ότι μια ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να είναι εφικτή «τις επόμενες 24 με 48 ώρες», εφόσον το Ισραήλ δεχθεί τα αιτήματα του παλαιστινιακού κινήματος.

«Αν το Ισραήλ δεχθεί τα αιτήματα της Χαμάς, τα οποία περιλαμβάνουν την επιστροφή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία μέσα στις επόμενες 24 ή 48 ώρες», επεσήμανε ο αξιωματούχος αυτός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Στο μεταξύ αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε σήμερα στο Κάιρο για να συμμετάσχει σε συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο.

Της αντιπροσωπείας προΐσταται ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, ο Χάλιλ αλ Χάγια, πρόσθεσε ο ίδιος.

Δεκάδες πλήγματα εναντίον της Χαν Γιούνις

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του στην πόλη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καταστρέφοντας δεκάδες στόχους της Χαμάς με αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα του πυροβολικού.

Η Πολεμική Αεροπορία και το πυροβολικό του Ισραήλ έπληξαν περίπου 50 στόχους μέσα σε έξι λεπτά, εξήγησε ο στρατός, σε μια προσπάθεια «να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές επιτυχίες στην περιοχή».

Με τα πλήγματα αυτά «τα στρατεύματα κατέστρεψαν υποδομές των τρομοκρατών και εξόντωσαν τρομοκράτες της Χαμάς που δρούσαν από μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε κατοικημένες περιοχές», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι εξεπλάγησαν από τη γρήγορη προέλαση των ισραηλινών τανκς, ενώ ξέσπασαν νέες συγκρούσεις με Παλαιστίνιους ενόπλους. Οικογένειες από ένα κτίριο κατοικιών έγραψαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι εγκλωβισμένες στα σπίτια τους λόγω της παρουσίας αρμάτων μάχης στους δρόμους.

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι επιτέθηκε με ρουκέτες εναντίον δύο αρμάτων μάχης και ανατίναξε κτίριο στο οποίο είχαν εισέλθει Ισραηλινοί στρατιώτες.

Η Χαν Γιούνις βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα νέο απολογισμό 30.410 νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες 24 ώρες ακόμη 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 71.700, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

