Καναδάς: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Έναν νέο κύκλο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε σήμερα ο Καναδάς.

Οι κυρώσεις αυτές θα εφαρμοστούν κατά έξι Ρώσων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων και μελών της εισαγγελίας στη Ρωσία, αλλά και κατά δικαστικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μελανί Ζολί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

