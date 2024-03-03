Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καναδάς: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι

Οι κυρώσεις αυτές θα εφαρμοστούν κατά έξι Ρώσων αξιωματούχων

κυρώσεις Καναδάς

Έναν νέο κύκλο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε σήμερα ο Καναδάς. 

Οι κυρώσεις αυτές θα εφαρμοστούν κατά έξι Ρώσων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων και μελών της εισαγγελίας στη Ρωσία, αλλά και κατά δικαστικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μελανί Ζολί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καναδάς κυρώσεις Κυρώσεις στην Ρωσία Ναβάλνι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
49 0 Bookmark