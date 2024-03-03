Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, 'Αντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο του Σταρτηγικού Μηχανισμού Ηνωμένων Πολιτειών - Τουρκίας.

«Κατόπιν πρόσκλησης του Μπλίνκεν, είναι προγραμματσμένο για την επόμενη εβδομάδα ταξίδι στις ΗΠΑ για μια συνάντηση του Στρατηγικού Μηχανισμού» δήλωσε ο κ. Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου κατά το κλείσιμο των εργασιών του Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας, που διοργανώθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ερωτηθείς εάν προγραμματίζεται επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, ο Χακάν Φιντάν απάντησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι απασχολημένος αυτό το διάστημα με τις τοπικές εκλογές και ακολουθούν οι εκλογές στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μίας επίσκεψης στον ενδιάμεσο χρόνο.

