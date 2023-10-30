Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού Μάθιου Πέρι (Matthew Perry), ο οποίος ενσάρκωσε μοναδικά τον ρόλο του Τσάντλερ στην εμβληματική σειρά των ΄90s Friends (Τα Φιλαράκια)

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε αναίσθητος από τον προσωπικό βοηθό του ο οποίος κάλεσε το 911 (το αντίστοιχο 166 στις ΗΠΑ).

Στο ηχητικό ντοκουμέντο του TMZ ακούγεται η φράση «rescue 23», δηλαδή ο τοπικός πυροσβεστικός σταθμός αλλά και η λέξη «drowning» («πνιγμός»), το πρώτο στοιχείο για την αιτία θανάτου.

Όταν έφτασαν οι διασώστες στο σπίτι του, βρήκαν τον Μάθιου Πέρι αναίσθητο στο τζακούζι του σπιτιού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του από τον ιατροδικαστή.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28/10) το βράδυ σε ηλικία 54 χρόνων σκορπίζοντας θλίψη σε όλους όσους μεγάλωσαν με τη σειρά.

Χιλιάδες θαυμαστές της σειράς «Τα Φιλαράκια» βρέθηκαν χθες Κυριακή έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η πολυαγαπημένη σειρά των 90's μετά την είδηση του θανάτου του Μάθιου Πέρι (Matthew Perry).

Άλλοι fans της σειράς έφταξαν ένα αυτοσχέδιο μνημείο για τον Πέρι έξω από το κτίριο που είναι γνωστό ως το κτίριο «Friends» στη Νέα Υόρκη.

'Ανθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν έξω από την εξαώροφη πολυκατοικία στο West Village στο κέντρο της Νέας Υόρκης κρατώντας σημειώματα που είχαν γράψει μεταξύ άλλων «εδώ που όλοι χάσαμε έναν φίλο» και τραβώντας φωτογραφίες από την διάσημη τοποθεσία.

«Ήταν όλοι φίλοι μας» είπε η Hope Pace η οποία ακύρωσε το πρόγραμμά της για να αποτίσει φόρο τιμής στον ηθοποιό. Κρατώντας ένα σημείωμα που έγραφε «Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε Μπινγκ» δήλωσε: «Αξίζει να τιμηθεί, ξέρω ότι υπέφερε πολύ».

Οι θαυμαστές μέσα στη βροχή έβγαζαν φωτογραφίες και άφηναν λουλούδια στη γωνία του κτιρίου που φαίνεται στο εξωτερικό πλάνα της δημοφιλούς σειράς.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.