Μπλε και Κόκκινοι αναμετρούνται απόψε στο Survivor σε έναν αγώνα επάθλου χωρίς κάποια από τις δύο ομάδες να έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα αφού έχουν ίσες νίκες στα αγωνίσματα ασυλίας.

Το έπαθλο της εβδομάδας συνοδεύεται όμως και από επικοινωνία αφού οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν ηχητικά μηνύματα από την οικογένειά τους. Ωστόσο, μία ομάδα φαίνεται πως μπαίνει στο στίβο μάχης αποφασισμένη για τη νίκη…

Σταυρούλα Χρυσαειδή, Ασημίνα Χατζηανδρέου, Σταμάτης Ταλαδιανός και Δώρα Νικολή είναι οι τέσσερις μονομάχοι που θα αναμετρηθούν για την παραμονή τους στο Survivor. Μία μονομαχία από τις πιο αμφίρροπες που έχουμε παρακολουθήσει με το φινάλε της να εξελίσσεται σε… θρίλερ!

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Πηγή: skai.gr

