Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Μια μονομαχία... θρίλερ!

SURVIVOR - Με τον Γιώργο Λιανό - Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Stavroula

Μπλε και Κόκκινοι αναμετρούνται απόψε στο Survivor σε έναν αγώνα επάθλου χωρίς κάποια από τις δύο ομάδες να έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα αφού έχουν ίσες νίκες στα αγωνίσματα ασυλίας.

Ασημίνα

Το έπαθλο της εβδομάδας συνοδεύεται όμως και από επικοινωνία αφού οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν ηχητικά μηνύματα από την οικογένειά τους. Ωστόσο, μία ομάδα φαίνεται πως μπαίνει στο στίβο μάχης αποφασισμένη για τη νίκη…

Δώρα

Σταυρούλα Χρυσαειδή, Ασημίνα Χατζηανδρέου, Σταμάτης Ταλαδιανός και Δώρα Νικολή είναι οι τέσσερις μονομάχοι που θα αναμετρηθούν για την παραμονή τους στο Survivor. Μία μονομαχία από τις πιο αμφίρροπες που έχουμε παρακολουθήσει με το φινάλε της να εξελίσσεται σε… θρίλερ!

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

SURVIVOR

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark