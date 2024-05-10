Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, καθώς εξετάζεται αν γυναίκα ασιατικής καταγωγής γέννησε και πέταξε το μωρό της με τον σύζυγο της σε κάδο σκουπιδιών.



Όλα ξεκίνησαν χθες Πέμπτη το βράδυ στη Βραυρώνα, όταν η γυναίκα με καταγωγή από το Νεπάλ πήγε στο νοσοκομείο με αιμορραγία και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν έγκυος. Δεν μπόρεσαν ωστόσο να προσδιορίσουν αν απέβαλε, ή αν γέννησε κανονικά. Μετά από ενημέρωση των γιατρών, οι αστυνομικοί πήγαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε το ζευγάρι και όλος ο χώρος ήταν γεμάτος αίματα. Συγκεκριμένα βρήκαν σεντόνια και ρούχα με αίμα.



Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές από την έρευνα στη γειτονιά εντοπίστηκε βίντεο που έχει καταγράψει τον πατέρα να πετάει αργά το βράδυ τσάντα με σκουπίδια. Από την έρευνα των αστυνομικών ωστόσο δεν βρέθηκε το νεογνό, ενώ αμέσως ο πατέρας προσήχθη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr δήλωσε άγνοια για εγκυμοσύνη της συζύγου του. Η μητέρα νοσηλεύεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο.

Αυτή την ώρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ που έχουν κληθεί να ρίξουν φως στην περίεργη αυτή υπόθεση. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως δεν αποκλείεται η γυναίκα να γέννησε και ο σύζυγος της να πέταξε το νεογνό αλλά να πέρασε το απορριμματοφόρο. Γι αυτό, και η έρευνα πέραν των κάδων σκουπιδιών της ευρύτερης περιοχής θα επεκταθεί και στη χωματερή που καταλήγουν τα απορρίμματα.

Πηγή: skai.gr

