Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Happy Traveller στα διαπόντια νησιά: Το Β' μέρος του ταξιδιού στις 11 Μαΐου στον ΣΚΑΪ- Δείτε βίντεο

Το Β’ Μέρος το Σάββατο 11 Μαΐου στις 17.45, στον ΣΚΑΪ

Happy Traveller στα διαπόντια νησιά, στις 11 Μαΐου στον ΣΚΑΪ

Οι happy travellers συνεχίζουν το ταξίδι τους στα Διαπόντια Νησιά και το Σάββατο 11 Μαΐου, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

67ι67ι6

 
Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους, από το προηγούμενο επεισόδιο, βρίσκονται στο δυτικότερο σημείο της Ελλάδας και εξερευνούν τα Διαπόντια Νησιά, ένα σύμπλεγμα βορειοδυτικά της Κέρκυρας.

ξξτξξυθυθυξυ

Σ’ αυτό το επεισόδιο συνεχίζουν τη βόλτα στο Μαθράκι και με φουσκωτό πηγαίνουν σε κάποια μικρότερα και ακατοίκητα νησάκια που ανήκουν στο ίδιο σύμπλεγμα.

ργγρεγεργερ

Στη συνέχεια, με πλοίο πηγαίνουν στους Οθωνούς, το δυτικότερο νησί της Ελλάδας. Εκεί βλέπουν τον εμβληματικό φάρο, τη φημισμένη σπηλιά της Καλυψούς και ανεβαίνουν στο ψηλότερο σημείο για να δουν το ηλιοβασίλεμα.

υ6465υ65υ5

 
Ένα οδοιπορικό που αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις στους ταξιδιώτες μας, που επιστρέφουν στη βάση τους γεμάτοι με νέες εικόνες και εμπειρίες.

ρτηρτηρτηρ

gegegege

HAPPY TRAVELLER
Κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ
 
#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR Happy Traveller
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark