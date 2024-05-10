Happy Traveller στα διαπόντια νησιά, στις 11 Μαΐου στον ΣΚΑΪ

Οι happy travellers συνεχίζουν το ταξίδι τους στα Διαπόντια Νησιά και το Σάββατο 11 Μαΐου, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.



Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους, από το προηγούμενο επεισόδιο, βρίσκονται στο δυτικότερο σημείο της Ελλάδας και εξερευνούν τα Διαπόντια Νησιά, ένα σύμπλεγμα βορειοδυτικά της Κέρκυρας.

Σ’ αυτό το επεισόδιο συνεχίζουν τη βόλτα στο Μαθράκι και με φουσκωτό πηγαίνουν σε κάποια μικρότερα και ακατοίκητα νησάκια που ανήκουν στο ίδιο σύμπλεγμα.

Στη συνέχεια, με πλοίο πηγαίνουν στους Οθωνούς, το δυτικότερο νησί της Ελλάδας. Εκεί βλέπουν τον εμβληματικό φάρο, τη φημισμένη σπηλιά της Καλυψούς και ανεβαίνουν στο ψηλότερο σημείο για να δουν το ηλιοβασίλεμα.



Ένα οδοιπορικό που αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις στους ταξιδιώτες μας, που επιστρέφουν στη βάση τους γεμάτοι με νέες εικόνες και εμπειρίες.

