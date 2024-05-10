ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός την Κυριακή στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να παραμείνουν σε τροχιά τίτλου. Ζήστε φάση προς φάση τη μεγάλη αναμέτρηση στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Κυριακή (12/05) το ενδιαφέρον μονοπωλεί το ντέρμπι της Τούμπας, όπου ο γηπεδούχος ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας του απέναντι στον ανεβασμένο ψυχολογικά Ολυμπιακό, μετά την ιστορική πρόκριση του στον τελικό του Conference League.

Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για όλα τα τελευταία νέα και στις 20:00 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στη Θεσσαλονίκη, σε περιγραφή του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.

Μετά το τέλος του αγώνα, ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο στο στούντιο, με τον απόηχο του ντέρμπι, σχόλια και όπως πάντα, ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός την Κυριακή στις 20:00.



Η τελευταία… ζαριά των δύο διεκδικητών του τίτλου έρχεται ζωντανά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



