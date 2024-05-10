Βάνδαλοι ετών 80... Δύο ηλικιωμένες ακτιβίστριες για το κλίμα, ηλικίας 82 και 85 ετών, πρόλαβαν να σπάσουν ένα μέρος της ενισχυμένης προθήκης όπου φυλάσσεται το αυθεντικό κείμενο της Μάγκνα Κάρτα, στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, προτού να τις σταματήσουν οι φύλακες ασφαλείας.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από την οργάνωση Just Stop Oil σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η 82χρονη Δρ Σου Πάρφιτ, που είναι και ιερέας της Αγγλικανικής Εκκλησίας, να κρατά ένα καλέμι πάνω από την προθήκη ενώ η Τζούντι Μπρους, 85 ετών, το χτυπά με ένα σφυρί πολλές φορές. Στη συνέχεια η Πάρφιτ σήκωσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Η κυβέρνηση καταπατά τον νόμο».

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL BREAK MAGNA CARTA GLASS



🔥 Reverend Dr Sue Parfitt, 82, and Judy Bruce, 85, then glued their hands together, demanding an emergency plan to just stop oil by 2030.



✈️ Donate to help us take action at airports this summer — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/uYMsvULce2 — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) May 10, 2024

Το ιστορικό έγγραφο δεν έπαθε τίποτα, ανέφερε η βιβλιοθήκη.

Υπάρχουν μόνο τέσσερα πρωτότυπα κείμενα της Μάγκνα Κάρτα, αυτού του αγγλικού καταστατικού χάρτη του 13ου αιώνα που καθόριζε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τα δύο φυλάσσονται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, το τρίτο στον Καθεδρικό του Σόλσμπερι και το τέταρτο στο Κάστρο Λίνκολν.

«Ως χριστιανή, είμαι υποχρεωμένη να κάνω ό,τι μπορώ για να ανακουφίσω τα φρικτά δεινά που έρχονται και είναι ήδη εδώ (…) πρέπει να σταματήσουμε (την εξόρυξη) πετρελαίου» ακούγεται να λέει η Πάρφιτ στο βίντεο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε αργότερα ότι συνελήφθησαν «δύο πρόσωπα» με την κατηγορία της πρόκλησης ζημιών.

Οι βρετανικές αρχές προσπαθούν να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις, ιδίως από ακτιβιστές για το κλίμα, οι οποίοι έχουν διαταράξει διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις, εμπόδισαν την κυκλοφορία και εισέβαλαν ακόμη και στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, για να την καλύψουν με μαύρο ύφασμα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πετρελαϊκή πολιτική της κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

