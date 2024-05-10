Δείτε από κοντά το νέο Focus στο νέο stage της Ford στο «The Mall Athens»

Το νέο Ford Focus έχει καταφέρει να ανατρέψει τα δεδομένα και να δημιουργήσει νέες τάσεις, προτάσσοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα που το καθιστούν σήμερα την πιο ολοκληρωμένη και προηγμένη συνάμα πρόταση στην κατηγορία των μικρομεσαίων οικογενειακών οχημάτων.

Με ανθρωποκεντρική σχεδίαση που αποτελεί σήμα κατατεθέν τω μοντέλων Ford, κάθε έκδοση του Focus διαθέτει τη δική της ταυτότητα σε επίπεδο αισθητικής. Για παράδειγμα, ο σπορ χαρακτήρας των εκδόσεων ST-Line και ST-Line X αναδεικνύεται ιδανικά με τη χρήση μιας τραπεζοειδούς άνω μάσκας με μοναδικές αναλογίες και γυαλιστερή, μαύρη κυψελοειδή σχεδίαση, σε συνδυασμό με τους φαρδύτερους πλαϊνούς αεραγωγούς και την πιο βαθιά κάτω μάσκα. Με τη σειρά τους, οι πιο περιπετειώδης εκδόσεις Active και Active X υιοθετούν ορισμένα στοιχεία που προέρχονται από SUV μοντέλα, με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη μιας ακόμα πιο «σκληροτράχηλης» εμφάνισης.

Ο ελκυστικός χαρακτήρας του Focus ενισχύεται περεταίρω και από την ποικιλία των εκδόσεων σε ότι αφορά τον τύπο του αμαξώματος, καθώς εκτός από την 5θυρο μοντέλο, το δημοφιλές οικογενειακό της Ford είναι διαθέσιμο και σε station wagon. Την ίδια στιγμή, ο πολυσχιδής του χαρακτήρας ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο από τη διευρυμένη γκάμα των διαθέσιμων κινητήριων συνόλων του, τα οποία φιλοξενούνται κάτω από το καπό. Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά τόσο στις βενζινοκίνητες εκδόσεις 1.0L Ecoboost Hybrid 125PS MHEV, 1.0L EcoBoost Hybrid 155 MHEV και 2.3L EcoBoost 280PS όσο και στην πετρελαιοκίνητη 1.5L 115PS, το Ford Focus συνεχίζει έτσι να προσφέρει στους πελάτες την πλέον ολοκληρωμένη λύση για όλες τις μετακινήσεις και ανάγκες τους εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ασυναγώνιστες επιδόσεις και οικονομία καυσίμου.

Το Ford Focus συνεχίζει να εντυπωσιάζει και στους τομείς του εξοπλισμού της συνδεσιμότητας. Συγκεκριμένα, το προηγμένο σύστημα SYNC 4 της Ford επιτρέπει ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού Ford Power-Up και υποστηρίζεται από μία νέα, κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών με διαισθητική διεπαφή, έτσι ώστε όλοι να μπορούν με όχι περισσότερα από ένα ή δύο αγγίγματα να διαχειρίζονται τις εφαρμογές, τις πληροφορίες ή τα συστήματα που επιθυμούν. Η νέα οθόνη περιλαμβάνει επίσης χειριστήρια για λειτουργίες όπως η θέρμανση και ο εξαερισμός, τα οποία μέχρι τώρα ενεργοποιούνταν με τη βοήθεια φυσικών κουμπιών, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πιο απέριττης και μινιμαλιστικής κεντρικής κονσόλας.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε στιγμή άμεση και εύκολη πρόσβαση στην παλάμη του χεριού τους μέσω του προσωπικού τους smartphone σε μία σειρά συνδεδεμένων υπηρεσιών. Έτσι, παραμένουν σε «απευθείας επικοινωνία» με το αγαπημένο τους Ford Focus, όπου και αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας προηγμένα χαρακτηριστικά επόμενης γενιάς όπως είναι για παράδειγμα το Vehicle Status – για τον έλεγχο της στάθμης καυσίμου, τη διάρκεια ζωής του λαδιού όπως και την απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα (με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) .

​

Το Ford Focus πρωταγωνιστεί στο «The Mall Athens»

Επισκεφτείτε τώρα το «The Mall Athens» στο Μαρούσι και δείτε από κοντά το νέο Ford Focus στο επίπεδο 2 του γνωστού εμπορικού κέντρου στην 5θυρη έκδοση Active X 1.5L Diesel 115PS A8 FWD, έως και τις 19 Μαΐου.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Ford θα βρίσκεται εκεί προκειμένου να σας ξεναγήσει στα προηγμένα χαρακτηριστικά του μοντέλου και να λύσει κάθε σας απορία τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

• Δευτέρα έως Παρασκευή: 15:00-21:00

• Σάββατο: 11:00-19:00

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Ford Focus θα βρείτε εδώ

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Focus εδώ

Πηγή: skai.gr

