Ο αγαπημένος ηθοποιός Μάθιου Πέρι γνωστός ως Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια» άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής στο τζακούζι της κατοικίας του στο Λος Άντζελες σκορπίζοντας θλίψη στους φανς της σειράς και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Πολλοί διάσημοι ηθοποιοί ανάμεσά τους και η Μάγκι Γουίλερ έχουν εκφράσει τα συλληπητήριά τους για τον χαμό του 54χρονου μέσω των λογαριασμών τους στα social media.

Ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς είχε διαγνωστεί με καταθλιπτική διαταραχή.

Η αστυνομία εντόπισε στην οικία του συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά χάπια τη στιγμή του θανάτου του - αλλά όχι παράνομα φάρμακα, αναφέρει η Daily Mail.

Ακόμη, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες βρέθηκε ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο Μάθιου Πέρι ήταν καπνιστής και πάλευε χρόνια με τον εθισμό του στο αλκοόλ καθώς και στα οπιούχα, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν απεξαρτημένος λίγο πριν τον ξαφνικό θάνατό του από πνιγμό.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

