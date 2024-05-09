Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τσαλδάρη στο Βύρωνα έπεσαν πυροβολισμοί γύρω πριν τις 10 το βράδυ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός μοτοσικλέτας σταμάτησε δίπλα σε ΙΧ και πυροβόλησε κατά των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς. Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε μέσα στο ΙΧ. Η συνοδηγός είναι ζωντανή.

Το θύμα είναι ηλικίας 32 ετών, και αλβανικής υπηκοότητας.

Για μαφιόζικο χτύπημα κάνουν λόγο οι αρχές στις πρώτες τους εκτιμήσεις.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

