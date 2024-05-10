Η Ιταλία και η Γερμανία κέρδισαν οριστικά μια επιπλέον θέση στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς οι ομάδες τους είχαν εξαιρετικές επιδόσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/5) η UEFA.

Με το Champions League να επεκτείνεται σε 36 ομάδες την επόμενη σεζόν, η UEFA είχε ξεκαθαρίσει πως δύο από τις τέσσερις επιπλέον θέσεις θα καλύπτονταν από τις Ευρωπαϊκές Θέσεις Επιδόσεων που θα δοθούν στις ομοσπονδίες «...με την καλύτερη συλλογική απόδοση των συλλόγων τους στις διοργανώσεις της UEFA».

Μετά την ολοκλήρωση των ημιτελικών των αγώνων του Champions League, του Europa League και του Europa Conference League αυτή την εβδομάδα, η UEFA ανέφερε ότι η Ιταλία και η Γερμανία θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις των ομοσπονδιακών συντελεστών για την περίοδο 2023/24.

Ως εκ τούτου, η Ντόρτμουντ που βρίσκεται αυτή την στιγμή εκτός της πρώτης τετράδας στην Bundesliga θα συμμετάσχει ως 5η στο επόμενο Champions League. Η Ντόρτμουντ βεβαίως έχει ήδη κερδίσει και μία θέση στον εφετινό τελικό του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και αν κερδίσει τους Μαδριλένους, θα προκριθεί ούτως ή άλλως στην επόμενη διοργάνωση ως νικήτρια.

Η εφετινή πρωταθλήτρια της Bundesliga Λεβερκούζεν πέρασε στον τελικό του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει την ιταλική Αταλάντα, η οποία αυτή τη στιγμή διατηρεί την πέμπτη θέση στη Serie A με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Την ίδια ώρα οι μεγάλοι σύλλογοι της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, αποκλείστηκαν απ’ το Champions League στα προημιτελικά, κάτι που κατέστρεψε τις πιθανότητες της Αγγλίας να βελτιώσει τον συντελεστή των ομάδων της.

Η Άστον Βίλα -η οποία αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Europa Conference League την Πέμπτη (9/5) από τον Ολυμπιακό- μπορεί να σφραγίσει την 4η και τελευταία θέση για το επόμενο Champions League εάν κερδίσει τον επόμενο αγώνα της στην Premier League πετώντας οριστικά εκτός «σεντονιού» την Τότεναμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

