Η Μάγκι Γουίλερ από την σειρά «Friends» γνωστή για τον ρόλο της ως Τζάνις, αποχαιρέτησε με ανάρτησή της στο Instagram τον Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε στα 54 του χρόνια από πνιγμό.

Η 62χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς.

Η ανάρτησή της

«Τι απώλεια. Θα λείψεις στον κόσμο, Μάθιου Πέρι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Η χαρά που έφερες σε τόσους πολλούς στη σύντομη ζωή σου θα συνεχιστεί. Νιώθω πολύ ευλογημένη από κάθε δημιουργική στιγμή που μοιραστήκαμε» πρόσθεσε.

H ανάρτηση της συγκεντρώσει περισσότερα από 300.000 likes και σχεδόν χιλιάδες σχόλια από τους φανς της αγαπημένης σειράς.

Ενώ ο χαρακτήρας του Μάθιου Πέρι τελικά παντρεύεται με την Monica Geller (Courteney Cox), ο ίδιος και η Τζάνις είχαν μια από τις μεγαλύτερες σχέσεις στην σειρά.

Ο χαρακτήρας της ήταν γνωστός για τη φωνή και το γέλιο της.

Οι δυο τους επανενώθηκαν για τελευταία φορά δημοσίως στην ειδική συνάντηση του Friends 2021, με οικοδεσπότη τον James Corden.

Πηγή: skai.gr

