Σε τίποτε δεν θυμίζει το άλλοτε εξωτικό και ρομαντικό θέρετρο το διάσημο Ακαπούλκο στο Μεξικό.

Ο τυφώνας Ότις κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, χτύπησε την Ακαπούλκο των περίπου 780.000 κατοίκων, που ζει κυρίως χάρη στον τουρισμό, τις πρώτες πρωινές της Τετάρτης.

Esto es lo que no te enseña el gobierno ni las televisoras nacionales…



Acapulco es una tragedia.



pic.twitter.com/wjfy9kWsHa — Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) October 29, 2023

Ο τυφώνας προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 48 ανθρώπους, ενώ άλλοι 6 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, που συνεχίζουν να διανέμουν βοήθεια στους πληγέντες.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για έκανε λόγο για 43 νεκρούς, στην πλειονότητά τους από πνιγμό, όμως έκτοτε αναφέρθηκαν άλλοι πέντε θάνατοι στην Κογιούκα ντε Μπενίτες, κοινότητα που γειτονεύει με την Ακαπούλκο.

Ανακοίνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ανέφερε πως οι αγνοούμενοι μειώθηκαν στους έξι στην πολιτεία Γκερέρο, από τους 36 για τους οποίους έκανε λόγο μερικές ώρες νωρίτερα.

Το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι 263 αλλοδαποί βρίσκονταν στην Ακαπούλκο όταν χτύπησε ο τυφώνας, ανάμεσά τους 34 Αμερικανοί, 18 Γάλλοι και 17 Κουβανοί. Όλοι βρέθηκαν καλά στην υγεία τους και όλοι έχουν πλέον αποχωρήσει από το παγκοσμίως γνωστό θέρετρο.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ επιθεώρησε χθες τις πληγείσες περιοχές από αέρος, είχε συναντήσεις με αξιωματούχους και μέλη σωστικών συνεργείων.

Η καταμέτρηση των θυμάτων και η διανομή βοήθειας έγιναν με βραδύ ρυθμό, καθώς ο τυφώνας προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης και των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία των δικτύων προοδευτικά αποκαθίστατο το σαββατοκύριακο.

What the hell is going on in #Acapulco?



I'm hearing there was a CAT 5 hurricane with no rain that came out of nowhere. No warning.



20-mile-wide TORNADO wiped out the city. pic.twitter.com/zF5SrUHTr4 — ©️🅰️〽️ (@CAM1nc) October 29, 2023

Ανθρωπιστική βοήθεια της κυβέρνησης και ιδιωτικών φορέων άρχισε να διανέμεται την Παρασκευή το μεσημέρι, αφού άνοιξαν ξανά το αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο.

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ λεηλατήθηκαν προτού αρχίσει να φθάνει βοήθεια. Κάπου 17.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν στην πόλη για εγγυηθούν την ασφάλεια.

«Προχωράμε στην αποτελεσματική διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας», διαβεβαίωσε η κυβερνήτρια της Γκερέρο, η Έβελιν Σαλγάδο, μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

