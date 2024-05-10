Το ευρώ υποχωρεί οριακά 0,01%, στα 1,0783 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου κινείται σήμερα με οριακές μεταβολές. Σημειώνει ανεπαίσθητη πτώση σε ποσοστό 0,01% και διαμορφώνεται στα 1,0783 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 167,8780 γεν, στο 0,8602 με τη στερλίνα και στο 0,9779 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,16% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 155,7200 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,2531 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

