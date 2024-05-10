Λαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις πλέον οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στη Γερμανία. Είναι δίχως υπερβολή σχεδόν καθημερινές και βίαιες. Μετά από την βαριά σωματική βλάβη στον νεαρό ευρβωβουλευτή των Σοσιαλδημοκρατών Ματίας Έκε στη Δρεσδη την Παρασκευή από φερόμενους ακροδεξιούς, ηλικίας 17 με 18 χρονών, σειρά είχε η υπ. Οικονομίας του Βερολίνου και πρώην δήμαρχος Φραντίσκα Γκιφέι, από τον στενό κύκλο του καγκελάριου Σολτς που δέχθηκε πισώπλατη επίθεση με τσάντα στο Βερολίνο.



Την Τρίτη όμως συνέβη όμως κι ένα περιστατικό που σοκάρει γιατί εκτυλίχθηκε on camera, παραπέμποντας στις πιο σκοτεινές σελίδες της γερμανικής ιστορίας. Εν ώρα ρεπορτάζ της Deutsche Welle στη Δρέσδη με τοπική πολιτική των Πρασίνων, Υβόν Μόσλερ κατά τη διάρκεια αφισοκόλλησης, η Γερμανίδα πολιτικός δέχθηκε πρωτοφανή επίθεση από υποστηρικτές του AfD φωνάζοντας απαγορευμένα ναζιστικά συνθήματα και φτύνοντάς την στο πρόσωπο.

A Green party politician in Dresden has been assaulted just days after another candidate was attacked and hospitalized by a group of youths.



The latest incident happened while Deutsche Welle was filming.



Here's how the situation unfolded 👇 pic.twitter.com/kQCneNuzsO May 8, 2024

Προβληματίζει η στάση της αστυνομίας

Προβληματισμό όπως προκαλεί και η στάση της αστυνομίας της Δρέσδης, η οποία δεν έσπευσε στο σημείο ως όφειλε, όπως καταγγέλλει η ίδια. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι και η ίδια η πολιτικός των Πρασίνων κάλεσαν αμέσως την αστυνομία μιας και το αστυνομικό τμήμα απείχε μόλις 3 λεπτά με τα πόδια και κατήγγειλαν τη λεκτική επίθεση και την απειλή βίας. Η αστυνομία τελικά έφτασε στην περιοχή ξεκινώντας έρευνες σε βάρος 34χρονου για σωματική βλάβη, απειλή και προσβολή καθώς και ενός 24χρονου επίσης για σωματική βλάβη.



Οι αστυνομικοί απάντησαν ότι μπορούν να έρθουν σε 10 με 11 λεπτά, έμοιαζαν σαν να υποβάθμιζαν το περιστατικό, κάτι το οποίο καταγγέλλει η Γερμανίδα πολιτικός, εκφράζοντας δημόσια την απογοήτευσή της για τη στάση της αστυνομίας, ενός κρατικού οργάνου δηλαδή, απέναντι στην ακροδεξιά βία. «Θα πρέπει να εξετάσουμε τη στάση της αστυνομίας» αναφέρει στην DW. «Το μίσος τους και η σκληρότητά τους μπροστά στις κάμερες είναι αποκρουστικό και τρομακτικό» αναφέρει στην DW, αναφέρει ο εκπρόσωπος των Πρασίνων στη Δρέσδη.



Mε αφορμή τις πρωτοφανείς επιθέσεις των τελευταίων ημερών σε βάρος πολιτικών, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι «οι επιθέσεις στη δημοκρατία μας αφορούν όλους. Απάντηση μπορεί όμως να δώσει καθεμιά και καθένας μας πολύ απλά: πηγαίνετε να ψηφίσετε!».



Ας σημειωθεί ότι στη Σαξονία με πρωτεύουσα τη Δρέσδη το AfD είναι πρώτο κόμμα με 32% στις δημοσκοπήσεις ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, ενώ τον Σεπτέμβριο επίκεινται και κρίσιμες εκλογές στο κρατίδιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.