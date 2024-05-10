Σε ψηφοφορία που διεξήγαγε χθες το βράδυ - και παρότι έδωσε οδηγίες στους διαπραγματευτές να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τους ομήρους - το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη "μετρημένη διεύρυνση" της επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα , ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές.

Σύμφωνα με τον Axios, δύο από τις πηγές του είπαν πως η διεύρυνση της στρατιωτικής επιχείρησης δεν θα περάσει την κόκκινη γραμμή του Τζο Μπάιντεν, ενώ η τρίτη πηγή είπε πως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περνάει τη γραμμή που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς σταματά ένα μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Μία χερσαία ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα οδηγούσε "σε τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή", προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά την αναχώρηση, χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία, των διαπραγματευτών του Ισραήλ και της Χαμάς από τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στο Κάιρο.

"Μια μαζική χερσαία επίθεση στη Ράφα θα οδηγούσε σε τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή και θα έβαζε τέλος στις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε τους πληθυσμούς καθώς ο λιμός απειλεί", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη διάρκεια επίσκεψης στο Ναϊρόμπι.

Η κατάσταση στην πόλη αυτή της νότιας Λωρίδας της Γάζας είναι "στην κόψη του ξυραφιού", πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

