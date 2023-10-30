Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι, του αγαπημένου «Τσάντλερ Μπινγκ» στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια» (Friends), σε ηλικία μόλις 54 ετών, το Σάββατο., σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στο Χόλυγουντ αλλά και σε εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο.

Η σειρά-φαινόμενο των 90s εξακολουθεί να παίζεται σε επαναλήψεις σε πολλές χώρες, κατακτώντας και τη νέα γενιά τηλεθεατών.

Σχεδόν 3 δεκαετίες αργότερα – το ενδιαφέρον και η αγάπη του κόσμου για τη σειρά παραμένουν αμείωτα. Πάμε, όμως, να δούμε μαζί κάποια facts γύρω από τη σειρά που ίσως δεν γνωρίζαμε…

1.Το διάσημο σιντριβάνι των τίτλων αρχής έχει κάνει την εμφάνισή του και αλλού πριν από τα «Φιλαράκια»



Ξετυλίγοντας το κουβάρι των άγνωστων πληροφοριών μας γύρω από τη σειρά θα ξεκινήσουμε από την αρχή -και φυσικά τι πιο “αρχή” από τους τίτλους έναρξης της σειράς; Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στο θρυλικό, πλέον, σιντριβάνι, από το οποίο ξεκινάει κάθε επεισόδιο. Το σιντριβάνι των τίτλων έναρξης, λοιπόν, το οποίο -προς μεγάλη έκπληξη πολλών fan της σειράς, που το αναζητούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης- δεν βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, αλλά στο studio της Warner Bros στο Burbank της California, δεν έχει “πρωταγωνιστήσει” μόνο στα «Φιλαράκια». Το ντεμπούτο του στην οθόνη το έκανε έναν χρόνο πριν την έναρξη του σόου, στην ταινία του Κένι Ορτεγκα, Hocus Pocus. Στην πραγματικότητα το σιντριβάνι βρίσκεται απόσταση αναπνοής από διάφορα άλλα sets, ενώ στο φόντο του βλέπουμε…ψεύτικα σπίτια, που συμπληρώνουν το σκηνικό.

2. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε 4 βασικούς πρωταγωνιστές

Όσο περίεργο και αταίριαστο και αν μάς φαίνεται τώρα, το αρχικό πλάνο της σειράς προέβλεπε την ύπαρξη τεσσάρων -και όχι έξι- βασικών ρόλων. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική σκέψη ήταν η Φοίβη και ο Τσάντλερ να εμφανίζονται στο σόου σαν βοηθητικοί ρόλοι, όπως έχουν αποκαλύψει οι υπεύθυνοι της σειράς, πλαισιώνοντας το κυρίως cast των 4 βασικών πρωταγωνιστών. Ωστόσο, με την εξέλιξη της πλοκής, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν ότι το σόου θα εστιάσει στη ζωή και των 6 φίλων.

