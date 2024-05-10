Αmazing hotels: Γνωρίστε το Ashford Castle στην Ιρλανδία

Ένα ακόμη amazing hotel μπαίνει στη λίστα του Giles και της Monica, των παρουσιαστών του συναρπαστικού ντοκιμαντέρ του BBC, Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ έχουν την ευκαιρία να μπουν στα ενδότερα ενός μεσαιωνικού κάστρου.



Το Σάββατο 11 Μαΐου, ταξιδεύουμε στην Ιρλανδία και συγκεκριμένα στην Κομητεία Μάγιο στα δυτικά της χώρας. Στις όχθες της λίμνης Λοχ Κόριμπ είναι χτισμένο το Ashford Castle, ένα εντυπωσιακό μεσαιωνικό κάστρο.

Το κάστρο υπάρχει από το 1228 και κατά τη διάρκεια της ιστορίας του υπέστη πολλές προσθήκες αλλά και αλλαγή ιδιοκτητών.

Οι τελευταίοι αγοραστές του το 2011 δαπάνησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια λίρες για το αγοράσουν, να το ανακαινίσουν και να το μετατρέψουν σε ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία παγκοσμίως.



Το Ashford Castle διαθέτει 83 δωμάτια, όλα διαφορετικά μεταξύ τους, διακοσμημένα με σπάνια αντικείμενα και αντίκες και τοίχους που καλύπτονται ολόκληροι από ύφασμα.

Οι πελάτες ζουν σαν να είναι ευγενείς και ανάμεσα στις δραστηριότητες που μπορούν να απολαύσουν είναι ιππασία, μαθήματα σκοποβολής αλλά και ιερακοθηρίας, δηλαδή χειρισμού ειδικά εκπαιδευμένων γερακιών. Το κάστρο διαθέτει και ιστορικό που διηγείται την πλούσια ιστορία του κατά τη διάρκεια των χρόνων.



Στο Ashford Castle, εκτός από τη μεγαλοπρέπεια, η λέξη κλειδί είναι οι οικογενειακοί δεσμοί, αφού μεγάλο μέρος του προσωπικού ανήκει στην ίδια οικογένεια για πολλές συνεχόμενες γενιές.

