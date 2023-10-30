Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του κινεζικού στρατού και ο Ρώσος υπουργός Άμυνας κατηγόρησαν σήμερα Δευτέρα κάποιες χώρες ότι επιθυμούν «να δημιουργήσουν προβλήματα» στην Ασία και αλλού, στη διάρκεια φόρουμ για την Άμυνα που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Οι δύο άνδρες εκφώνησαν ομιλίες στο συνέδριο Σιανγκσάν, το μεγαλύτερο ετήσιο φόρουμ για την Άμυνα που διεξάγεται στην Κίνα με τη συμμετοχή στρατιωτικών και διπλωματών από 90 χώρες και το οποίο ξεκίνησε χθες Κυριακή.

Το συνέδριο πραγματοποιείται φέτος την ώρα που η θέση του υπουργού Άμυνας της Κίνας παραμένει κενή μετά την ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα της αποπομπής, χωρίς επίσημη εξήγηση, του Λι Σανγκφού.

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της Κίνας, δήλωσε ότι ανησυχεί για την επιρροή «κάποιων χωρών» στον υπόλοιπο κόσμο, κάνοντας μια κεκαλυμμένη αναφορά στις ΗΠΑ.

«Στον κόσμο σήμερα τα καυτά σημεία διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο πόνος του πολέμου, του χάους και της αναταραχής καθώς και η απώλεια ανθρώπινων ζωών εμφανίζεται συνεχώς», επεσήμανε ο στρατηγός.

«Κάποιες χώρες, φοβούμενες ότι ο κόσμος θα καταφέρει να σταθεροποιηθεί, δημιουργούν σκοπίμως προβλήματα, εμπλέκονται σε περιφερειακά ζητήματα, παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών και υποκινούν επαναστάσεις των χρωμάτων», εκτίμησε.

«Για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους εγωιστικά συμφέροντα, βάζουν παντού καρφιά. Δημιουργούν πολλές τεχνητές γεωπολιτικές συγκρούσεις, στη συνέχεια ισχυρίζονται ότι είναι αμερόληπτες ενώ στην πραγματικότητα ευνοούν μία από τις πλευρές, γεγονός που κάνει τις περιφερειακές καταστάσεις περίπλοκες και άλυτες», κατήγγειλε.

«Στους διαδρόμους μοιράζουν μαχαίρια και δεν διστάζουν να προκαλέσουν πολέμους, διασφαλίζοντας ότι θα ωφεληθούν οι ίδιες από το χάος», κατέληξε ο στρατηγός Ζανγκ.

Ωστόσο ο υποστήριξε ότι το Πεκίνο επιθυμεί να βελτιώσει τους στρατιωτικούς του δεσμούς με την Ουάσινγκτον.

«Θα εμβαθύνουμε τη στρατηγική συνεργασία και τον συντονισμό με τη Ρωσία και είμαστε διατεθειμένοι -- με βάση τις αξίες του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας από την οποία όλοι είναι κερδισμένοι-- να αναπτύξουμε στρατιωτικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ», επεσήμανε.

«Καταστροφικές συνέπειες»

Από την πλευρά του ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιθυμούν να προκαλέσουν αστάθεια στην Ασία.

«Αφού προκάλεσε οξεία κρίση στην Ευρώπη, η Δύση προσπαθεί να επεκτείνει το ενδεχόμενο κρίσης στην περιοχή Ασίας- Ειρηνικού», εκτίμησε.

«Η δυτική γραμμή της συνεχούς κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τη Ρωσία ενέχει την απειλή μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων, κάτι που θα είχε καταστροφικές συνέπειες», κατήγγειλε ο Σοϊγκού, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ο Ρώσος υπουργός κατηγόρησε τη Δύση ότι επιδιώκει να προκαλέσει «τη στρατηγική ήττα» της Ρωσίας σε έναν «υβριδικό πόλεμο», ενώ εξήρε το μοντέλο των ρωσοκινεζικών σχέσεων ως «υποδειγματικό».

Η Κίνα έχει αρνηθεί να καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και προσπαθεί να εμφανιστεί ως μία ουδέτερη ως προς τη σύγκρουση πλευρά, παρέχοντας ωστόσο στη Μόσχα διπλωματική και οικονομική βοήθεια.

Στο φόρουμ πήρε μέρος αντιπροσωπεία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας υπό τη Σίνθια Κάρας, επικεφαλής του γραφείου για την Κίνα.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν η αμερικανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί ξεχωριστά με Κινέζους αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

