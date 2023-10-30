Σε συναγερμό τέθηκαν οι κυπριακές αρχές στη Λεμεσό λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας, μετά από πληροφορία για εντοπισμό νεκρού άντρα σε χώρο στάθμευσης στην παραλιακή περιοχή της Αμαθούντας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για δολοφονία με θύμα πρόσωπο γνωστό στις κυπριακές αρχές. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να βρισκόταν εντός του οχήματός του όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από όχημα που τον πλησίασε.
Το όχημα που προσομοιάζει σε αυτό των δραστών εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα να καίγεται στη Γερμασόγεια της Λεμεσού.
- Εικόνες σοκ από τον φριχτό θάνατο παίκτη του χόκεϊ στη διάρκεια αγώνα – Παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό
- IDF: Ανακοίνωσε ότι σκότωσε δεκάδες μέλη της Χαμάς στις νυχτερινές επιχειρήσεις στη Γάζα - Δείτε βίντεο
- Νταγκεστάν: Εφιαλτικές στιγμές για τους Ισραηλινούς στο αεροδρόμιο - Σκηνές πογκρόμ με τον όχλο να ψάχνει «Εβραίους» - Βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.