Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στην Κύπρο - Οι δράστες φέρονται να έκαψαν το όχημα που επέβαιναν

Το θύμα φέρεται να βρισκόταν εντός του οχήματός του όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από όχημα που τον πλησίασε

Κύπρος

Σε συναγερμό τέθηκαν οι κυπριακές αρχές στη Λεμεσό λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας, μετά από πληροφορία για εντοπισμό νεκρού άντρα σε χώρο στάθμευσης στην παραλιακή περιοχή της Αμαθούντας. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για δολοφονία με θύμα πρόσωπο γνωστό στις κυπριακές αρχές. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να βρισκόταν εντός του οχήματός του όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από όχημα που τον πλησίασε.

Το όχημα που προσομοιάζει σε αυτό των δραστών εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα να καίγεται στη Γερμασόγεια της Λεμεσού. 

Πηγή: sigmalive.com

