Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3.56μμ στην Κεφαλονιά
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίζεται 6 Χλμ ΝΔ του Ληξουρίου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 Χλμ.
Υπενθυμίζεται ότι στις 13:48 της Παρασκευής στο νησί σημειώθηκε και πάλι σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ.
Ο σεισμός, σύμφωνα με τη μέτρηση, είχε επίκεντρο περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.
Νωρίτερα είχε συμβεί σεισμός στην Κεφαλονιά, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.