Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3.56μμ στην Κεφαλονιά

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίζεται 6 Χλμ ΝΔ του Ληξουρίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17 Χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13:48 της Παρασκευής στο νησί σημειώθηκε και πάλι σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ.

Ο σεισμός, σύμφωνα με τη μέτρηση, είχε επίκεντρο περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Νωρίτερα είχε συμβεί σεισμός στην Κεφαλονιά, μεγέθους 3,9 Ρίχτερ.

