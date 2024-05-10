Eπίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο Στέφανος Κασσελάκης, παραθέτοντας ένα βίντεο.

«Ο πρωθυπουργός θεωρεί πράξη "μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης" το να πουλάς δήθεν χειρόγραφα του Ιησού. Άρα η αποπομπή του -πολιτικού απατεώνα κατά τον ίδιο τον πρωθυπουργό- υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είναι επιβεβλημένη», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Θα τον αποπέμψει;

Φυσικά όχι.

Θα τον αποπέμψει;

Φυσικά όχι.

Όπως δεν απέπεμψε τη…

«Θα τον αποπέμψει; Φυσικά όχι. Όπως δεν απέπεμψε τη φιλοναζί υποψήφια ευρωβουλευτή του, τον ομοφοβικό βουλευτή του, τον υφυπουργό του που θεωρεί ότι η γυναίκα είναι μόνο για να γεννάει, την υποψήφια ευρωβουλευτή που διακηρύσσει ότι "τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί"», υπογραμμίζει, σχολιάζοντας πως «η αλαζονεία του "41%" είναι που κρατάει όλους αυτούς τους απίθανους στο κυβερνητικό άρμα».

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε στο υπουργείο Υγείας με έναν στόχο: τη διάλυση του ΕΣΥ προκειμένου το σύστημα υγείας να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως. Όμως δεν θα το πουλήσουν για "μόνο 20 ευρώ" όπως το βιβλίο με τις δήθεν επιστολές. Η Υγεία είναι γι' αυτούς business.

Κι αν αντιδρούν γιατροί και νοσηλευτές; Βαφτίζονται "κάφροι" και "ανθρωπάκια"», αναφέρει και καταλήγει:

«Ας δουν οι άνθρωποι του προοδευτικού κέντρου, που παγιδεύτηκαν ψηφίζοντας ΝΔ, ποιος διαχειρίζεται την υγεία τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

