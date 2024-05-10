Γειτονιές στο πιάτο στον ΣΚΑΪ: Το Σάββατο 11 Μαΐου στον Κεραμικό

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνοικίες της Αθήνας, τον Κεραμεικό, επιστρέφουν οι «Γειτονιές στο Πιάτο» κι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος το Σάββατο 11 Μαΐου στις 16.45 στον ΣΚΑΪ.

Μία γειτονιά την οποία έχει επισκεφθεί ξανά απολαμβάνοντας εξαιρετικό φαγητό αλλά καθώς είναι ένα από τα μέρη που εξελίσσονται συνεχώς γαστρονομικά, μία ακόμα επίσκεψη επιβάλλεται.



Η περιήγηση ξεκινάει από τις… «Σεϋχέλλες», το μαγαζί που έκανε μόδα τα γαστροκαφενεία σε όλη την Ελλάδα.

Μπορεί η ιδιοκτησία να έχει αλλάξει, αλλά συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του με την ίδια ζεστή ατμόσφαιρα και τα ίδια αγαπημένα πιάτα από ένα μενού που παραμένει πάντα ενδιαφέρον και προσιτό.



Το street food αλλιώς μας συστήνει η βραβευμένη ομάδα του «CTC» η οποία άνοιξε ακριβώς απέναντι ένα ιδιαίτερο μαγαζί με πρωτότυπο concept το «Ortsag».

Κάθε μέρα, αφού βγει το μενού του «CTC», σχεδιάζεται στη συνέχεια το μενού του «Ortsag» στο μπορείτε να δοκιμάσετε street food με τις ίδιες πρώτες ύλες που θα τρώγαμε και σε ένα εστιατόριο με αστέρι Michelin.



Πλέον στον Κεραμεικό και οι λάτρεις των θαλασσινών έχουν το στέκι τους αφού ένα ολοκαίνουργιο μικρό μαγαζάκι δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό.

Πρόκειται για το «Manu» στο οποίο μπορούμε να βρούμε πειραγμένα πιάτα, μενού που αλλάζει με την εποχικότητα της θάλασσας και φιλοσοφία zero waste μέσα σε έναν όμορφο χώρο με πολύ έντονες μπλε αποχρώσεις.



Η βόλτα στον Κεραμεικό ολοκληρώνεται με burgers και σάντουιτς στο «Street Habit» που άνοιξαν πρόσφατα ο Αλέξανδρος και ο Μάνος. Ένας μικρός παράδεισος με κλασικές γεύσεις αλλά και πρωτότυπους συνδυασμούς όπως μοσχαρίσιο μπιφτέκι με πουρέ μελιτζάνας, ρολό κοτόπουλο με μαγιονέζα ροκφόρ ή αρνί μαγειρεμένο σε μπύρα με πρόβειο τυρί.



Η επιστροφή στο στούντιο φέρνει δύο ξεχωριστές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο: μανιάτικη μακαρονάδα τσουχτή και ασιατική σαλάτα με μοσχαράκι.



Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά

