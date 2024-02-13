Ισραηλινή αποστολή μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο για νέες συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου επί μιας συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας που θα αφορά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών εξωτερικού, ο Νταβίντ Μπαρνέα, και ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, ο Ρόνεν Μπαρ, θα συναντήσουν τον επικεφαλής της αμερικανικής CIA Ρίτσαρντ Μπερνς, δήλωσαν οι αξιωματούχοι που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Θα τους συναντήσει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι, που είναι επίσης επικεφαλής της διπλωματίας της χώρας του και διαπραγματευτής σε πολλές συμφωνίας κατάπαυσης πυρός στη Γάζα στο παρελθόν.

Καμία αποστολή της Χαμάς δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο να μεταβεί στο Κάιρο για να συμμετάσχει στις έμμεσες συζητήσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, δήλωσε σήμερα το πρωί στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης που έχει υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι είναι πάντα «ανοικτή» σε διαπραγματεύσεις με στόχο την κατάπαυση πυρός στη Γάζα παρά την απόρριψη από το Ισραήλ των τελευταίων προτάσεών της.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει προτείνει πιθανή κατάπαυση πυρός «περίπου έξι εβδομάδων» που θα επιτρέψει να διεξαχθούν συνομιλίες για ανταλλαγή μεταξύ των ομήρων που κρατά η Γάζα και των γυναικών και παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Οι επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου προκάλεσαν τον θάνατο άνω των 1.160 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν όμηροι εκείνη την ημέρα.

Στα τέλη Νοεμβρίου η εκεχειρία μιας εβδομάδας επέτρεψε την απελευθέρωση 105 ομήρων αντάλλαγμα 240 Παλαιστίνιους που κρατούνταν στο Ισραήλ. Η ισραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε ως απάντηση στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 28.473 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

