Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο σχέδιο να καταστρέψει ζωγραφικά έργα κορυφαίων δημιουργών, που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει σε ένα θησαυροφυλάκιο, εφόσον ο Τζούλιαν Ασάνζ πεθάνει στη φυλακή, επέμεινε ο Ρώσος αντικαθεστωτικός καλλιτέχνης Αντρέι Μολόντκιν.

The Russian artist Andrei Molodkin plans to fill a safe with artworks that he values around $40 million, including pieces by Picasso, Rembrandt, and Andy Warhol—and to destroy them should Julian Assange die in prison. https://t.co/lBg463zxNL February 11, 2024

Ο κ. Ασάνζ, ιδρυτής των Wikileaks, κρατείται στις βρετανικές φυλακές Belmarsh από τον Απρίλιο του 2019, μετά από πολυετή παραμονή στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου είχε βρει άσυλο έναντι της δίωξης περί κατασκοπείας που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα για συνωμοσία απόκτησης και δημοσιοποίησης πληροφοριών εθνικής ασφαλείας, μετά από τη δημοσίευση εγγράφων για τους πολέμους σε Αφγανιστάν και Ιράκ.

Η πρωτοβουλία του Μολόντκιν έρχεται καθώς στις 20 και 21 του τρέχοντος μήνα εξετάζεται από δικαστήριο του Λονδίνου η τελική έφεση του 52χρονου Ασάνζ κατά της απόφασης της κυβέρνησης του Λονδίνου να τον εκδώσει στις ΗΠΑ, όπου οι συνήγοροί του λένε πως θα κινδύνευε η ζωή του.

Πώς θα καταστρέψει τους πίνακες

Artist Andrei Molodkin tells Sky News why he plans to destroy masterpieces by Pablo Picasso, Rembrandt and Andy Warhol in acid if @wikileaks founder Julian Assange dies in prison https://t.co/K2GlPlau3J - featuring @Stella_Assange — David Mercer (@DavidMercerSky) February 13, 2024

Ο 58χρονος Μολόντκιν ισχυρίζεται ότι έχει τοποθετήσει 16 πίνακες σε ένα μεταλλικό θησαυροφυλάκιο βάρους 29 τόνων που έχει στο στούντιό του στη νότια Γαλλία. Μαζί με τους πίνακες στην κατασκευή αυτή θα τοποθετήσει δύο λευκά βαρέλια. Ένα εξ αυτών περιέχει καυστική σκόνη και το άλλο κάποια χημική ουσία.

Τα δύο βαρέλια ενώνονται με σωλήνες ώστε να είναι δυνατή η μίξη των δύο ουσιών που σύμφωνα με τον Μολόντκιν θα προκαλούσε χημική αντίδραση ικανή να αποσυνθέσει οτιδήποτε βρίσκεται στο θησαυροφυλάκιο.

Αν και δεν έχει αποκαλύψει ποια έργα βρίσκονται εκεί μέσα, έχει πει πως η συνολική τους αξία ξεπερνά τα 45 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι έχει συγκεντρώσει έργα των Πάμπλο Πικάσο, Ρέμπραντ, Άντι Γουόρχολ, Γιάσπερ Τζονς, Γιάννη Κουνέλλη, Σάρα Λούκας, Τζέικ Τσάπμαν, Ρόμπερτ Ράουσενμπεργκ, Σαντιάγκο Σιέρα και κάποιο δικό του.

Το θησαυροφυλάκιο πρόκειται να κλειδωθεί την Παρασκευή και σχεδιάζεται να μεταφερθεί σε κάποιο μουσείο.

Dead Man’s Switch to Protect Julian Assange

Using a 32t Swiss bank safe, artist Andrei Molodkin will destroy works by Picasso, Rembrandt & Warhol if Assange dies in prison. Only if Assange is released as a free man, will the art be returned to its owners.https://t.co/MiQcRD6HWk pic.twitter.com/zRfugBofJB — People For Assange (@people4assange) February 10, 2024

Όπως εξήγησε μιλώντας στο Sky News, η έκλυση των χημικών ουσιών από τα βαρέλια ελέγχεται από ένα χρονόμετρο διάρκειας 24 ωρών που θα μετρά αντίστροφα και θα πρέπει να επιστρέφει στο μηδέν πριν τη συμπλήρωση των 24 ωρών.

Αυτό θα γίνεται από «κάποιον κοντά» στον Τζούλιαν Ασάνζ, που με τον τρόπο αυτό θα επιβεβαιώνει πως κάθε μέρα ο ιδρυτής των Wikileaks είναι ακόμα ζωντανός στη φυλακή.

Ο Μολόντκιν αντιμετωπίζει το εγχείρημα ως καλλιτεχνικό δρώμενο στο οποίο έχει δώσει τον τίτλο 'Dead Man's Switch'. Παραδέχθηκε πως πολλοί συλλέκτες φοβούνται κάποιο ατύχημα, αλλά επέμεινε πως η εγκατάσταση έχει γίνει «πολύ επαγγελματικά».

Artist Andrei Molodkin plans to fill a safe with artworks valued around $40 million, including pieces by Picasso, Rembrandt, and Andy Warhol—and to destroy them should Julian Assange die in prison | The New Yorker #FreeAssangehttps://t.co/GTBsPqm9Sk — WikiLeaks (@wikileaks) February 12, 2024

Κατά τον Μολόντκιν η πιθανή καταστροφή των έργων τέχνης δε θα του προκαλούσε κάποιο συναίσθημα, διότι «η ελευθερία είναι πολύ πιο σημαντική».

Όπως είπε, «στην καταστροφική μας εποχή, όταν έχουμε τόσους πολλούς πολέμους, το να καταστρέφεις τέχνη είναι πολύ μεγαλύτερο ταμπού από το να καταστρέφεις τη ζωή ενός ανθρώπου».

Αν ο Ασάνζ βγει ελεύθερος από τη φυλακή, τα έργα θα επιστραφούν άθικτα στους ιδιοκτήτες τους.

Ο Αντρέι Μολόντκιν είναι γνωστός για καλλιτεχνικές κατασκευές και δρώμενα με τολμηρό περιεχόμενο και πολιτικά μηνύματα διαμαρτυρίας.

Μεταξύ άλλων είχε παραδώσει στον Λευκό Οίκο ένα γλυπτό που περιείχε ραδιενεργό αίμα ανδρών που είχαν γεννηθεί στο Ναγκασάκι, είχε επιδείξει ένα πορτρέτο του Πούτιν από γυαλί το οποίο είχε γεμίσει με αίμα Ουκρανών στρατιωτών και είχε πουλήσει αντίτυπα της βιογραφίας του πρίγκιπα Χάρι καλυμμένα με αίμα, λόγω των αναφορών του δούκα του Σάσεξ στον αριθμό των αντιπάλων που είχε σκοτώσει ως στρατιώτης στο Αφγανιστάν.

Πηγή: skai.gr

