Η Υπηρεσία Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, UNRWA, αναμένει ότι η προκαταρκτική της έκθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι εργαζόμενοί της συμμετείχαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου θα είναι έτοιμη στις αρχές του Μαρτίου, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός της στον Λίβανο.

Η Ντόροθι Κλάους δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η UNRWA περιμένει ότι οι χορηγοί που ανέστειλαν την χρηματοδότησή τους μετά την διατύπωση των ισραηλινών ισχυρισμών θα επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους με βάση το πόρισμα της έρευνας.

Περίπου 15 από τους πιο σημαντικούς δωρητές της Unrwa, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, ανέστειλαν τη χρηματοδότηση μετά τις ισραηλινές κατηγορίες που ενέπλεκαν 12 από τα 13.000 μέλη του προσωπικού της, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα πως μπορεί να αναγκαστεί να σταματήσει τη λειτουργία της μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

