Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ με αναφορά στη Μισέλ Ομπάμα με πολλούς να την χαρακτηρίζουν ρατσιστική.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία του πρώην παίκτη των Pittsburgh Steelers, Λεβόν Κίρκλαντ με αφορμή το Super Bowl. Την ανάρτησή του συνόδευε ένα σχόλιο το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις «βρήκα αυτή τη σπάνια κάρτα rookie της Μισέλ Ομπάμα».

Οι χρήστες των social media χαρακτήρισαν την συγκεκριμένη ανάρτηση ρατσιστική αλλά ακόμα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ σημείωσε κάτω από τη φωτογραφία «μου λένε πως αυτό είναι αστείο. Οπότε παρακαλώ αντιμετωπίστε το ανάλογα, αν και προσωπικά δεν είμαι 100%», αντιλαμβανόμενος πως στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο χιουμοριστικό.

«Τρελά επίπεδα ρατσιστικού μισογυνισμού», στον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ στο Instagram, έγραψε στα social media ο δημοσιογράφος Άαρον Ρούπαρ και ακολούθησαν από κάτω αντίστοιχα μηνύματα.

Πηγή: skai.gr

